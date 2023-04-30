"Это не нереалистично". Мельник допускает, что Китай может помочь закончить войну

Заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник считает, что Китай заинтересован в окончании российско-украинской войны и мог бы сыграть роль посредника. Об этом он сказал в интервью медиагруппе Funke.

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"Это не является нереалистичным", – ответил Мельник на вопрос, может ли Китай добиться мира и даже убедить россиян уйти из Украины.

"Китайцы, конечно, преследуют собственные интересы. Но я верю, что справедливое, мирное урегулирование и прекращение боевых действий больше отвечает интересам Пекина, чем это масштабное и бесконечное землетрясение для всего мирового порядка", – сказал он.

Мельник надеется, что телефонный разговор между президентом Владимиром Зеленским и лидером КНР Си Цзиньпинем, состоявшийся на этой неделе, станет большим шагом к укреплению связей между Украиной и Китаем и прекращению российской агрессии.

"Конечно, китайский взгляд на это может отличаться от нашего. Для Киева вывод всех российских войск с оккупированной территории является condicio sine qua non [непременным условием]", – сказал Мельник.

Он добавил, что Украина с нетерпением ждет приезда эмиссара Ли Хуэя, которому поручили попытаться найти возможности политического урегулирования войны.

26 апреля президент Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения провел телефонный разговор с лидером КНР Си Цзиньпинем.

В этот же день Зеленский назначил посла в Китае. Эта должность была свободной с 2021 года.

Андрій Водяний

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