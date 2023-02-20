"Это риск, на который Байден хотел пойти". В Белом доме рассказали о решении посетить Киев

Президент США Джо Байден принял решение совершить свой визит в Киев в пятницу, 17 февраля, после встречи с высокопоставленными членами своей команды национальной безопасности в Овальном кабинете. Об этом сообщает CNN, со ссылкой на советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

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По словам Салливана, за несколько часов до отъезда Байдена, США проинформировали Россию о его планах посетить Киев – с целью урегулирования конфликтов.

Как отмечается, 17 февраля сессия в Овальном кабинете стала кульминацией многомесячной работы небольшой группы главных помощников Байдена по планированию поездки к годовщину начала войны.

По словам заместителя советника по национальной безопасности Джона Файнера, в планировании участвовали канцелярия начальника штаба, Совет национальной безопасности и военный офис Белого дома при участии небольшого числа должностных лиц из Секретной службы США, Пентагона и разведывательного сообщества.

Байдена регулярно информировали о планах поездки, в том числе об оценках угроз, по мере того, как уточнялись детали визита.

"Его устроило то, что риск был управляемым", – сказал Салливан.

Как отмечается, обсуждения между Белым домом и "высшими эшелонами украинского правительства" помогли завершить поездку.

"Это был риск, на который Джо Байден хотел пойти, – сказала директор по связям с общественностью Кейт Бедингфилд. – Для него важно проявить себя, даже когда это трудно, и он поручил своей команде сделать это, независимо от сложности логистики".

Сегодня Байден приехал в Киев с неанонсированным ранее визитом.

Поездку до последнего держали в секрете, Байден добирался до Украины на поезде от польской границы.

Перед визитом американского лидера в Украину администрация США связывалась с РФ, чтобы избежать прямого конфликта между двумя ядерными державами.

Пока Байден был в Украине, самолеты-разведчики США наблюдали за Киевом из Польши.

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Наталія Медведєва

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