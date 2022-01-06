"Это русская земля!" Депутат от партии Путина захотел присоединить Казахстан к России
Депутат нелегитимной Госдумы России от партии власти захотел "референдум в Казахстане о воссоединении с исторической Родиной – Россией". Об этом он написал в Facebook.
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Как выразился Бийсултан Хамзаев, Центральная Азия – это "русская земля"
"В Сети идет обсуждение возможного воссоединения Казахстана с Россией. <...> Поддерживаю проведение референдума", – написал член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции.
По мнению депутата от Дагестана, раз президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев часть заявлений делает на русском языке, "это будет хорошим проявлением подлинной демократии".
Лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский также захотел присоединить север Казахстана к России.
По словам одиозного политика, Казахстан — "искусственное и хрупкое государство, развалиться оно может только на две части: юг – это казахи, север – это возврат в Россию".
"Только русская армия спасет ситуацию!" – заявил он в эфире Радио КП.
- С 2 января 2022 года в Казахстане идут протесты. Требованием было снижение цен на автогаз, затем демонстранты начали требовать отставки режима.
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку, поручил снизить цены на газ и сменил на посту главы Совбеза экс-президента Нурсултана Назарбаева.
- Однако протесты продолжались, были захваты админзданий и аэропорта в Алматы.
- Власти Казахстана начали в Алматы спецоперацию и позвали на помощь российский блок ОДКБ. В Казахстан вылетели российские десантники.
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