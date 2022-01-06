"Это русская земля!" Депутат от партии Путина захотел присоединить Казахстан к России

Депутат нелегитимной Госдумы России от партии власти захотел "референдум в Казахстане о воссоединении с исторической Родиной – Россией". Об этом он написал в Facebook.

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"В Сети идет обсуждение возможного воссоединения Казахстана с Россией. <...> Поддерживаю проведение референдума", – написал член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции.

По мнению депутата от Дагестана, раз президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев часть заявлений делает на русском языке, "это будет хорошим проявлением подлинной демократии".

Лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский также захотел присоединить север Казахстана к России.

По словам одиозного политика, Казахстан — "искусственное и хрупкое государство, развалиться оно может только на две части: юг – это казахи, север – это возврат в Россию".

"Только русская армия спасет ситуацию!" – заявил он в эфире Радио КП.

Александр Матвиенко

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