Evocation: Расстрелять пленных в Крынках приказал "герой РФ" Иштуганов. ГУР: Проверяется

Сергей Иштуганов и Владимир Путин (Скриншот с видео)

База данных об оккупантах и коллаборантах Evocation заявляет, что приказ о расстреле украинских военнопленных под Крынками отдал полковник Сергей Иштуганов. В Главном управлении разведки сообщили LIGA.net, что сейчас информация о военном преступлении РФ собирается и проверяется.

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По данным Evocation, расстрел украинских военнопленных совершили военнослужащие 328 полка 104 дивизии Воздушно-десантных войск РФ по приказу Иштуганова для устрашения бойцов ВСУ.

Представитель ГУР Андрей Юсов ответил LIGA.net, что Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными собирает и проверяет информацию об этом очередном военном преступлении российских оккупантов.

Иштуганов сражается против Украины с начала полномасштабного вторжения: воевал в составе 31-й десантно-штурмовой бригады, был заместителем командира. Именно это подразделение пыталось захватить аэродром Гостомель под Киевом, а затем участвовало в боях в Донецкой области.

В декабре 2022 года Иштуганов получил награду от российского диктатора Владимира Путина – звезду "героя России".

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Через год Z-пропагандисты сообщили, что ВСУ ликвидировали командира 31-й бригады – Андрея Кондрашкина.

По данным Evocation, на данный момент Иштуганов командует 328 полком 104 дивизии "ВДВ" РФ – его создали осенью 2023 года, а по меньшей мере с ноября соединение находится на Херсонском направлении, и в его зону ответственности входит левый берег Днепра.

Военнослужащие этого полка и раньше обвинялись в вымогательствах, грабежах и убийствах мирного населения на временно оккупированной части Херсонской области, также отмечается жестокость командиров по отношению к личному составу соединения, акцентирует СМИ.

В Крынках, на левом берегу Херсонской области, российские оккупанты расстреляли безоружных украинских военнопленных, соответствующее видео 7 апреля появилось в сети.

В прокуратуре приступили к досудебному расследованию по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека обратился в Организацию Объединенных Наций и Международный комитет Красного Креста из-за очередного случая расстрела россиянами украинских военнопленных.

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