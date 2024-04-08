Evocation: Розстріляти полонених у Кринках наказав "герой Росії" Іштуганов. ГУР: Перевіряється

Сергій Іштуганов та Володимир Путін (Скриншот з відео)

База даних про окупантів та колаборантів Evocation заявляє, що наказ про розстріл українських військовополонених під Кринками віддав полковник Сергій Іштуганов. У Головному управлінні розвідки повідомили LIGA.net, що наразі інформація про воєнний злочин РФ збирається та перевіряється.

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За даними Evocation, розстріл українських військовополонених скоїли військовослужбовці 328 полку 104 дивізії Повітряно-десантних військ РФ за наказом Іштуганова для залякування бійців ЗСУ.

Представник ГУР Андрій Юсов відповів LIGA.net, що Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими збирає та перевіряє інформацію щодо цього чергового воєнного злочину російських окупантів.

Іштуганов воює проти України з початку повномасштабного вторгнення: воював у складі 31-ї десантно-штурмової бригади, був заступником командира. Саме цей підрозділ намагався захопити аеродром Гостомель під Києвом, а потім брав участь у боях в Донецькій області.

У грудні 2022 року Іштуганов отримав нагороду від російського диктатора Володимира Путіна – зірку "героя Росії".

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Через рік Z-пропагандисти повідомили, що ЗСУ ліквідували командира 31-ї бригади – Андрія Кондрашкіна.

За даними Evocation, станом на зараз Іштуганов командує 328 полком 104 дивізії "ВДВ" РФ – його створили восени 2023 року, а щонайменше з листопада з'єднання перебуває на Херсонському напрямку, і до його зони відповідальності входить лівий берег Дніпра.

Військовослужбовців цього полку і раніше звинувачували у вимаганнях, грабежах і вбивствах мирного населення на тимчасово окупованій частині Херсонської області, також наголошується на жорстокості командирів щодо особового складу з'єднання, зазначає ЗМІ.

У Кринках, на лівому березі Херсонської області, російські окупанти розстріляли беззбройних українських військовополонених, відповідне відео 7 квітня з'явилось у мережі.

У прокуратурі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини звернувся до Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста через черговий випадок розстрілу росіянами українських військовополонених.

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