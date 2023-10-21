"Евреи – причина всех бед в мире". Турецкий политик из партии Эрдогана похвалил Гитлера

Турецкий политик Сулейман Сезен, представляющий партию президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в городе Самсун, заявил, что немецкий диктатор Адольф Гитлер "был прав, когда убивал евреев". Его цитирует Global Village Space.

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"У Гитлера есть выражение: "Вы будете проклинать меня за каждого еврея, которого я не убил". Это правда. Я молюсь об упокоении души Гитлера, потому что сионисты, Израиль, евреи постоянно становятся причиной всех бед в мире", – сказал Сезен.

Он выразил надежду, что Израиль "скоро прекратит свое существование и в мире наступит мир, как только он очистится от евреев".

По данным журналистов, это заявление прозвучало после того, как вечером 17 октября террористы ХАМАС заявили, что Израиль якобы ударил по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, в результате чего погибли сотни человек. Израиль отрицает свою причастность и утверждает, что пуск ракеты произошел из самой Газы.

Президент США Джо Байден заявил, что взрыв в больнице, похоже, вызвали террористические группы сектора Газа, а не Израиль. Позже Байден добавил, что такое заключение он сделал, опираясь на данные Пентагона.

После ракетного удара по больнице в разных странах мусульмане начали штурмовать посольства Израиля и США. По разным заявлениям представителей Газы, в результате удара по больнице Аль-Ахли погибли от 300 до 500 человек.

Армия обороны Израиля показала кадры территории вокруг больницы, заявляют, что на опубликованных кадрах не видно воронок от авиационных бомб ЦАХАЛ, наносящих удары по сектору Газа.

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