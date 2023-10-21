UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Евреи – причина всех бед в мире". Турецкий политик из партии Эрдогана похвалил Гитлера

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2023, 12:26
Сулейман Сезен (Скриншот)

Турецкий политик Сулейман Сезен, представляющий партию президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в городе Самсун, заявил, что немецкий диктатор Адольф Гитлер "был прав, когда убивал евреев". Его цитирует Global Village Space.

"У Гитлера есть выражение: "Вы будете проклинать меня за каждого еврея, которого я не убил". Это правда. Я молюсь об упокоении души Гитлера, потому что сионисты, Израиль, евреи постоянно становятся причиной всех бед в мире", – сказал Сезен.

Он выразил надежду, что Израиль "скоро прекратит свое существование и в мире наступит мир, как только он очистится от евреев".

По данным журналистов, это заявление прозвучало после того, как вечером 17 октября террористы ХАМАС заявили, что Израиль якобы ударил по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, в результате чего погибли сотни человек. Израиль отрицает свою причастность и утверждает, что пуск ракеты произошел из самой Газы.

Президент США Джо Байден заявил, что взрыв в больнице, похоже, вызвали террористические группы сектора Газа, а не Израиль. Позже Байден добавил, что такое заключение он сделал, опираясь на данные Пентагона.

  • После ракетного удара по больнице в разных странах мусульмане начали штурмовать посольства Израиля и США. По разным заявлениям представителей Газы, в результате удара по больнице Аль-Ахли погибли от 300 до 500 человек.
  • Армия обороны Израиля показала кадры территории вокруг больницы, заявляют, что на опубликованных кадрах не видно воронок от авиационных бомб ЦАХАЛ, наносящих удары по сектору Газа.

Читайте также: В Еврокомиссии заявили, что Турция должна выбрать сторону – либо ЕС и НАТО, либо РФ и ХАМАС

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
реджеп тайип эрдоганТурциясулейман сезенИзраиль

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 