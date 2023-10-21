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"Євреї є причиною всіх бід у світі". Турецький політик з партії Ердогана похвалив Гітлера

Этот материал также доступен на русском
21.10.2023, 12:26
Сулейман Сезен (Скриншот)

Турецький політик Сулейман Сезен, який представляє партію президента країни Реджепа Тайїпа Ердогана в місті Самсун, заявив, що німецький диктатор Адольф Гітлер "мав рацію, коли вбивав євреїв". Його цитує Global Village Space.

"У Гітлера є вираз: "Ви будете проклинати мене за кожного єврея, якого я не вбив". Це правда. Я молюся за упокій душі Гітлера, бо сіоністи, Ізраїль, євреї постійно стають причиною всіх бід у світі", – сказав Сезен.

Він висловив надію, що Ізраїль "скоро припинить своє існування, і у світі настане мир, як тільки він очиститься від євреїв".

За даними журналістів, ця заява пролунала після того, як ввечері 17 жовтня терористи ХАМАС заявили, що Ізраїль нібито вдарив по лікарні Аль-Ахлі у секторі Гази, внаслідок чого загинули сотні людей. Ізраїль заперечує свою причетність і стверджує, що пуск ракети був із самої Гази.

Президент США Джо Байден заявив, що вибух у лікарні, схоже, спричинили терористичні групи сектору Гази, а не Ізраїль. Пізніше Байден додав, що такий висновок він зробив, спираючись на дані Пентагону.

  • Після ракетного удару по лікарні у різних країнах мусульмани почали штурмувати посольства Ізраїлю та США. За різними заявами представників Гази, внаслідок удару по лікарні Аль-Ахлі загинули від 300 до 500 людей.

  • Армія оборони Ізраїлю показала кадри території навколо лікарні, заявляють, що на опублікованих кадрах не видно вирв від авіаційних бомб ЦАХАЛ, якими завдають ударів по сектору Гази.

Читайте також: У Єврокомісії заявили, що Туреччина має обрати – або ЄС та НАТО, або РФ та ХАМАС

Мілана Головань
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туреччинаІзраїльРеджеп Тайїп Ердогансулейман сезен

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