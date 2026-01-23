Евродепутат: Уменьшение внимания вокруг Гренландии может вернуть фокус в Давосе на Украину
Снижение напряжения вокруг вопроса Гренландии в конце Всемирного экономического форума в Давосе может открыть возможность снова сосредоточить внимание на Украине. Об этом в комментарии ЛИГА.net рассказал евродепутат Петрас Ауштрявичюс.
"Напряжение немного спало, и появляется возможность сконцентрироваться также на Украине – если Гренландия не будет доминирующим вопросом на повестке дня", – сказал он.
Немецкий политик, председатель Комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн добавила, что положительным является прибытие президента Владимира Зеленского 22 января в Давос для переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
По ее словам, это дает по крайней мере небольшую надежду на конкретные обязательства по гарантиям безопасности, дальнейшей военной поддержки и продолжение международной солидарности.
Однако такая встреча может иметь значение только в том случае, если она выйдет за пределы размытых политических намерений и даст четкие и надежные результаты для Украины, добавила Штрак-Циммерманн.
"До сих пор Давос не дал Украине ничего существенного. Теперь все будет зависеть от результатов прямых переговоров", – подытожила она.
- 22 января в Давосе состоялись переговоры между Зеленским и Трампом. Стороны оценили их положительно. Украинский лидер сообщил, что просил о дополнительных ракетах для противовоздушной обороны.
- Зеленский анонсировал первые трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и США в Объединенных Арабских Эмиратах.
- По итогам встреч в Давосе президент рассказал о новом пакете ПВО для Украины.
