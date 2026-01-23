Євродепутат: Зменшення уваги навколо Гренландії може повернути фокус в Давосі на Україну

Україна може опинитись в центрі уваги під час форуму в разі, якщо напруженість навколо Гренландії спаде, розповів Ауштрявічюс

Володимир Зеленський (Фото: Gian Ehrenzeller/EPA)

Зниження напруги навколо питання Гренландії наприкінці Всесвітнього економічного форуму в Давосі може відкрити можливість знову зосередити увагу на Україні. Про це в коментарі LIGA.net розповів євродепутат Петрас Ауштрявічюс.

"Напруга трохи спала, і з’являється можливість сконцентруватися також на Україні – якщо Гренландія не буде домінуючим питанням на порядку денному", – сказав він.

Німецька політикиня, голова Комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Аґнес Штрак-Циммерманн додала, що позитивним є прибуття президента Володимира Зеленського 22 січня до Давосу для перемовин з президентом США Дональдом Трампом.

За її словами, це дає принаймні невелику надію на конкретні зобов'язання щодо гарантій безпеки, подальшої військової підтримки та продовження міжнародної солідарності.

Однак така зустріч може мати значення лише в тому випадку, якщо вона вийде за межі розмитих політичних намірів і дасть чіткі та надійні результати для України, додала Штрак-Циммерманн.

"Досі Давос не дав Україні нічого суттєвого. Тепер все залежатиме від результатів прямих переговорів", – підсумувала вона.