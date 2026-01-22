Зеленський анонсував новий пакет ППО після форуму у Давосі
Олена Мазун
Редакторка новин LIGA.net
Реєструйся і слухай
За підсумками зустрічей на Всесвітньому економічному форумі у Давосі досягнуто домовленостей про новий пакет протиповітряної оборони для України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
"Давос. Підтримка для України. ППО для України. Зустрічі для України. Повертаємося додому з домовленостями про новий пакет необхідної ППО для захисту наших людей", — зазначив Зеленський.
22 січня у Давосі відбулись перемовини між Зеленським та президентом США Дональдом Трампом. Сторони оцінили їх позитивно, а український керівник повідомив, що просив про додаткові ракети для протиповітряної оборони.
Після на форумі Зеленський анонсував перші тристоронні переговори між Україною, Росією та США в Об'єднаних Арабських Еміратах.
- Виступаючи в Давосі, Зеленський заявив про відсутність реального прогресу у створенні спеціального трибуналу за злочин агресії Росії проти України. Згодом очільниця європейської дипломатії Кая Каллас повідомила про виділення перших 10 млн євро.
Коментарі (0)