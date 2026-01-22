Зеленский анонсировал новый пакет ПВО после форума в Давосе

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА / Sarah Meyssonnier)

По итогам встреч на Всемирном экономическом форуме в Давосе достигнута договоренность о новом пакете противовоздушной обороны для Украины. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Давос. Поддержка для Украины. ППО для Украины. Встречи для Украины. Возвращаемся домой с договоренностями о новом пакете необходимой ПВО для защиты наших людей", – отметил Зеленский.

22 января в Давосе состоялись переговоры между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. Стороны оценили их положительно, а украинский руководитель сообщил, что просил о дополнительных ракетах для противовоздушной обороны.

После на форуме Зеленский анонсировал первые трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и США в Объединенных Арабских Эмиратах.