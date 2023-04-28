UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Еврокомиссия заявила о компромиссе по импорту агропродукции из Украины

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2023, 21:21
Еврокомиссия заявила о компромиссе по импорту агропродукции из Украины - Фото
Валдис Домбровскис

Еврокомиссия достигла с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Болгарией договоренности о снятии запрета на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины. Об этом сообщил заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Речь идет о покупке пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнуха.

"Мы договорились с Украиной и пятью ее соседними странами-членами ЕС, как урегулировать ситуацию", – сказал Домбровскис.

Также ЕК выделит 100 млн евро помощи пострадавшим фермерам в пяти странах-членах ЕС.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ЕС импорт Валдис Домбровскис
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 