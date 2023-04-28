Еврокомиссия заявила о компромиссе по импорту агропродукции из Украины

Еврокомиссия достигла с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Болгарией договоренности о снятии запрета на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины. Об этом сообщил заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

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Речь идет о покупке пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнуха.

"Мы договорились с Украиной и пятью ее соседними странами-членами ЕС, как урегулировать ситуацию", – сказал Домбровскис.

Также ЕК выделит 100 млн евро помощи пострадавшим фермерам в пяти странах-членах ЕС.

Польша и Венгрия 15-16 апреля, Словакия 17 апреля и Болгария 19 апреля приостановили импорт зерна и других пищевых продуктов из Украины.

В Евросоюзе назвали односторонние меры неприемлемыми и предложили найти общеевропейское решение.

Вадим Ребрина

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