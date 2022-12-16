UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Европа не может полагаться только на заступничество США – топ-чиновник обороны ЕС

Цей матеріал також доступний українською
16.12.2022, 14:28
Европа не может полагаться только на заступничество США – топ-чиновник обороны ЕС - Фото
Иржи Седиви (фото — Facebook политика)

Европа не может полагаться только на США как на щит от военной агрессии: странам ЕС нужно совместно закупать вооружения и боеприпасы для пополнения своих запасов, истощенных их поставками Украине. Об этом заявил исполнительный директор Европейского оборонного агентства (EDA) Иржи Седиви, пишет Reuters.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Этот орган ЕС помогает правительствам объединения стран развивать свой военный потенциал.

По словам чиновника, агрессивная война России против Украины "продемонстрировала дефицит наших возможностей", и сейчас EDA ведет переговоры с европейскими оружейными компаниями о наращивании производства, а также с различными странами об объединении усилий для закупки оборудования и боеприпасов.

"Важно то, что мы, Евросоюз, сможем стать надежным поставщиком безопасности для защиты граждан", – сказал он.

Седиви призвал страны-союзницы в Европе прислушаться к призывам США инвестировать больше в оборону.

Смотрите видео: Пентагон впервые показал ядерный стелс-бомбардировщик B-21 Raider

Он объяснил, что США "неизбежно будут вовлечены в Азиатско-Тихоокеанский регион и не смогут предоставить некоторые из важнейших средств обеспечения, таких как стратегические воздушные перевозки, самолеты-разведчики, высокоточные ракеты и средства ПВО".

Исполнительный директор EDA также указал на "угрозу терроризма и несостоявшихся государств" на Ближнем Востоке или в Северной Африке.

 

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
боеприпасы война евросоюз вооружение ОПК впк закупка союзники Иржи Седиви
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 