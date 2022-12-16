Европа не может полагаться только на заступничество США – топ-чиновник обороны ЕС

Европа не может полагаться только на США как на щит от военной агрессии: странам ЕС нужно совместно закупать вооружения и боеприпасы для пополнения своих запасов, истощенных их поставками Украине. Об этом заявил исполнительный директор Европейского оборонного агентства (EDA) Иржи Седиви, пишет Reuters.

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Этот орган ЕС помогает правительствам объединения стран развивать свой военный потенциал.

По словам чиновника, агрессивная война России против Украины "продемонстрировала дефицит наших возможностей", и сейчас EDA ведет переговоры с европейскими оружейными компаниями о наращивании производства, а также с различными странами об объединении усилий для закупки оборудования и боеприпасов.

"Важно то, что мы, Евросоюз, сможем стать надежным поставщиком безопасности для защиты граждан", – сказал он.

Седиви призвал страны-союзницы в Европе прислушаться к призывам США инвестировать больше в оборону.

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Он объяснил, что США "неизбежно будут вовлечены в Азиатско-Тихоокеанский регион и не смогут предоставить некоторые из важнейших средств обеспечения, таких как стратегические воздушные перевозки, самолеты-разведчики, высокоточные ракеты и средства ПВО".

Исполнительный директор EDA также указал на "угрозу терроризма и несостоявшихся государств" на Ближнем Востоке или в Северной Африке.

Євген Пилипенко

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