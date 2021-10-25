Европа не реагирует адекватно на поведение России – Данилов

"Европа не дает адекватных ответов" на агрессивное поведение России на континенте. Так считает секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, пишет РБК-Украина.

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Он назвал действия российского президента Владимира Путина "большой игрой по дестабилизации ситуации не только на территории Украины".

Данилов считает, что российского президента интересуют более обширные территории – Европа в целом, и хозяину Кремля "очень не нравится то, как они себя ведут".

"Он считает, что должен показать Европе, как это "правильно" должно происходить. <...> Причем поведение россиян в самой Европе – все эти отравления людей и так далее – это вызов, на который Европа не дает адекватных ответов", – добавил чиновник.

13 октября 2021 года официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что встреча глав МИД Украины, Германии, Франции и России в нормандском формате по Донбассу состоится "как можно скорее".

22 октября генсек НАТО Столтенберг заявил, что Путину "не стоит переживать" о членстве Украины в Альянсе и не стоит пытаться его предотвратить.

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Виктория Найдёнова

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