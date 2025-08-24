Европейские дипломаты: Империализм России это долговременная угроза безопасности Европе

Евродепутаты отмечают, что проблема не в стремлении Украины жить свободно, а в империализме России

Кремль (Фото: EPA)

Идеология "русского мира" глубоко укоренена в российском обществе, и пока это не изменится, Россия будет оставаться постоянной угрозой. Кроме этого агрессия Москвы против Украины – это часть более широкого имперского проекта. Об этом в разборе LIGA.net "Девять уроков, которые Европа вынесла из войны за независимость Украины" заявили министр иностранных дел Чехии Ян Липавский и член оборонного комитета Европарламента Мартиньш Стакис.

Министр Липавский отметил, что проблема не в стремлении Украины жить свободно – проблема в империализме России.

Латвийский евродепутат Стакис соглашается, что "агрессия России касается не только Украины – это часть более широкого имперского проекта".

В то же время политики подчеркивают, что война в Украине – это прямая угроза фундаментальным принципам международного права.

"Границы никогда не должны изменяться военной силой, а нации должны иметь свободу выбора своих альянсов. Если этот принцип рухнет в Украине, он рухнет везде", – отмечает Липавский.

Шведский дипломат, директор Стокгольмского центра восточноевропейских исследований (SCEEUS) Фредрик Лёйдквист отмечает, что экзистенциальный вопрос сегодня – позволят ли России "насладиться плодами своей агрессии".

"Если Кремль придет к выводу, что эта самая масштабная и жестокая со времен Второй мировой войны военная агрессия в сочетании с ядерным шантажом является успешным средством для достижения своих политических целей, то на Украине он не остановится", – резюмирует Лёйдквист.