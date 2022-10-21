Европейские дипломаты: ООН должна расследовать поставки иранских дронов в Россию – CNN

Дипломаты Великобритании, Франции и Германии в письме Антониу Гутерришу призывают ООН расследовать поставки Ираном беспилотников в Россию. Об этом сообщает CNN.

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В письме, с текстом которого ознакомились журналисты CNN, высокопоставленные британские, французские и немецкие дипломаты призывают ООН расследовать поставки Ираном беспилотников в Россию.

"Мы приветствовали бы начало расследования группой Секретариата ООН, которая отвечает за контроль выполнения резолюции 2231 СБ ООН, и готовы поддержать работу Секретариата по проведению технического и беспристрастного расследования", — пишут дипломаты.

Резолюция Совета Безопасности 2231 предусматривает, в частности, эмбарго для Ирана на экспорт определенных видов оружия без согласования с Совбезом ООН. Дипломаты заявляют, что переданные России иранские беспилотники изготовлены после вступления резолюции в силу и их передача не была санкционирована Советом Безопасности.

Иран на официальном уровне продолжает утверждать, что не поставлял дроны России.

18 октября в Пентагоне заявили, что Иран поставил России сотни дронов для войны против Украины.

МИД официально обвинил Иран в соучастии в агрессии против Украины, а Дмитрий Кулеба заявил, что вносит на рассмотрение президента Владимира Зеленского предложение о разрыве дипломатических отношений с Ираном.

20 октября Европейский Союз ввел санкции против трех физических лиц и одной организации в Иране за поставку России дронов-камикадзе.

21 октября появились сообщения, что в Украине уже погибли 10 иранских инструкторов, которые консультировали российских военных по запускам дронов

Сергій Бережний

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