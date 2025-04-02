Евросолидарность сообщила о запрете Порошенко выехать в США. Стефанчук отреагировал

Петр Порошенко (Фото: Stepan Franko/EPA)

Европейская солидарность обвинила спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука в том, что он заблокировал выезд в командировку в Соединенные Штаты пятого президента и лидера партии Петра Порошенко. Глава украинского парламента объяснил причины отказа.

В Евросолидарности утверждают, что Порошенко должен быть ключевым спикером по вопросам Украины на ежегодной международной конференции безопасности на тему "Вызовы в глобальном политическом ландшафте – как укрепить демократию", которая состоится во Флориде. Среди основателей мероприятия – Республиканская партия США.

"В ходе конференции планировался ряд встреч Порошенко с представителями команды президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго для обсуждения эффективных стратегий завершения войны, сдерживания и противодействия российской агрессии, а также путей укрепления политической, демократической, экономической и военной устойчивости Украины", – говорится в сообщении.

Политическая сила обвинила власть в "нарушении принципов многопартийного плюрализма, прав оппозиции, блокировании парламентской дипломатии и подрыве демократических институтов".

Стефанчук ответил на обвинение Евросолидарности. По его словам, заявление на командировку поступило к нему вечером 1 апреля с требованием в этот же день утром отправить депутата за границу.

"Оформлять документы за несколько часов после того, как депутат должен был уже уехать – это жанр фантастики, а не пример системной парламентской работы", – написал спикер ВРУ.

Он добавил, что командировки народных депутатов возможны исключительно в рамках межпарламентской деятельности.

"Это не мелкий шрифт в правилах – это суть. А когда в заявке говорится об участии в конференции по приглашению декана – видите ли, но это уже больше похоже на конференционный туризм с бонусом самопиара. И к официальной парламентской работе не имеет никакого отношения", – подчеркнул Стефанчук.

Спикер утверждает, что Порошенко мог бы принять участие в мероприятии онлайн, "как делают это многие депутаты, и сам часто такое практикую".

1 декабря 2023 года Порошенко не выпустили из Украины в заграничную поездку – в ГПСУ заявили, что командировка отменена. По словам Порошенко, в Польше и США у него были запланированы десятки встреч.

Затем СБУ объяснила, что Порошенко якобы собирался встретиться с премьером Венгрии. Эту встречу могла использовать РФ для информационно-психологических спецопераций против Украины.

Евросолидарность назвала "ложным" заявление СБУ о запланированной встрече Порошенко с Орбаном.

Впоследствии на брифинге Порошенко подтвердил, что должен встретиться с руководством так называемых скептических государств ЕС (в частности с лидером Венгрии), чтобы убедить их принять положительные решения для Украины.

14 марта 2024 года суд отказал Порошенко в удовлетворении иска к первому вице-спикеру ВР Корниенко и седьмому пограничному Карпатскому отряду.