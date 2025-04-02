Євросолідарність повідомила про заборону Порошенку виїхати до США. Стефанчук відреагував

Петро Порошенко (Фото: Stepan Franko/EPA)

Європейська солідарність звинуватила спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука в тому, що він заблокував виїзд у відрядження до Сполучених Штатів п’ятого президента й лідера партії Петра Порошенка. Голова українського парламенту пояснив причини відмови.

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У Євросолідарності стверджують, що Порошенко мав бути ключовим спікером з питань України на щорічній міжнародній безпековій конференції на тему "Виклики у глобальному політичному ландшафті – як зміцнити демократію", яка відбудеться у Флориді. Серед засновників заходу – Республіканська партія США.

"Під час конференції планувалася низка зустрічей Порошенка з представниками команди президента США Дональда Трампа у Мар-а-Лаго для обговорення ефективних стратегій завершення війни, стримування та протидії російській агресії, а також шляхів зміцнення політичної, демократичної, економічної та військової стійкості України", – йдеться у повідомленні.

Політична сила звинуватила владу у "порушенні принципів багатопартійного плюралізму, прав опозиції, блокуванні парламентської дипломатії та підриві демократичних інституцій".

Стефанчук відповів на звинувачення Євросолідарності. За його словами, заява на відрядження надійшла до нього увечері 1 квітня з вимогою цього ж дня зранку відправити депутата за кордон.

"Оформлювати документи за кілька годин після того, як депутат мав вже виїхати – це жанр фантастики, а не приклад системної парламентської роботи", – написав спікер ВРУ.

Він додав, що відрядження народних депутатів можливі виключно в межах міжпарламентської діяльності.

"Це не дрібний шрифт у правилах – це суть. А коли в заявці йдеться про участь у конференції на запрошення декана – бачте, але це вже більше схоже на конференційний туризм із бонусом самопіару. І до офіційної парламентської роботи немає жодного стосунку", – наголосив Стефанчук.

Спікер стверджує, що Порошенко міг би взяти участь у заході онлайн, "як роблять це багато хто з депутатів, і сам часто таке практикую".

1 грудня 2023 року Порошенка не випустили з України у закордонну поїздку – в ДПСУ заявили, що відрядження скасовано. За словами Порошенка, у Польщі та США у нього було заплановано десятки зустрічей.

Потім СБУ пояснила, що Порошенко нібито збирався зустрітися з прем'єром Угорщини. Цю зустріч могла використати РФ для інформаційно-психологічних спецоперацій проти України.

Євросолідарність назвала "неправдивою" заяву СБУ про заплановану зустріч Порошенка з Орбаном.

Згодом на брифінгу Порошенко підтвердив, що мав зустрітися з керівництвом так званих скептичних держав ЄС (зокрема з лідером Угорщини), щоб переконати їх ухвалити позитивні рішення для України.

14 березня 2024 року суд відмовив Порошенку у задоволенні позову до першого віцеспікера ВР Корнієнка та сьомого прикордонного Карпатського загону.