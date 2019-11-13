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Евросоюз хочет углубить сотрудничество с Украиной: названы сферы

Евросоюз хочет углубить сотрудничество с Украиной: названы сферы - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos
13.11.2019, 09:11

ЕС ожидает согласия Киева

Европейский союз намерен расширить сотрудничество с Украиной в нескольких сферах. Об этом заявил руководитель генерального директората Еврокомиссии по политике соседства Кристиан Даниельсон, передает DW.

"Это цифровая сфера, это вся "зеленая сфера", то есть защита окружающей среды, борьба с изменением климата, экономика замкнутого цикла. А также другие сферы, где мы заинтересованы углубить наше сотрудничество", - объяснил он.

Даниельсон не уточнил, будут ли внесены соответствующие изменения в Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. Он объяснил, что главное – это согласие сторон, а технические вопросы будут в любом случае решены.

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