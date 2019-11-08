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Революционная штука. Кулеба анонсировал изменения ассоциации с ЕС

Революционная штука. Кулеба анонсировал изменения ассоциации с ЕС - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)
08.11.2019, 14:00

Вице-премьер министр предлагает дополнить соглашение новым разделом

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроантлантической интеграции Дмитрий Кулеба, сообщил что Украина намерена модернизировать соглашение об ассоциации с Европейским союзом. Об этом он рассказал на конференции "Торговые войны: искусство защиты", передает Европейская правда.

Чиновник предлагает добавить в соглашение новый раздел, который будет регулировать взаимодействие в сфере юстиции.

"Это будет действительно революционная штука, там будет и защита персональных данных, и борьба с коррупцией, и таможенные вопросы", – подчеркнул вице-премьер.

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По словам Кулебы, соглашение необходимо "привести в соответствие с реальность", однако это стоит делать "осторожно".  

"Пересмотр (соглашения, - ред.) – это очень революционно. Это полный разбор соглашения и пересборка с нуля. А это несет немалые риски. Поэтому мы подходим очень осторожно, говоря лишь о модернизации", - подытожил он.

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