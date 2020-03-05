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Евросоюз напоминает Украине: Давление на органы антикоррупции недопустимо

Евросоюз напоминает Украине: Давление на органы антикоррупции недопустимо - Фото
Евросоюз (фото - depositphotos.com)
05.03.2020, 18:00

В Европейском Союзе прокомментировали возможную отставку генпрокурора Руслана Рябошапки и директора НАБУ Артема Сытника

Политическое вмешательство в деятельность антикоррупционных и правоохранительных органов в Украине недопустимо. Об этом говорится в заявлении спикера Европейского Союза по вопросам иностранных дел и вопросов безопасности Питера Стано. Текст заявления есть в распоряжении LIGA.net.

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"ЕС наблюдает существенный прогресс в реформировании Офиса генерального прокурора и непрерывный список расследований Национального антикоррупционного бюро Украины, включая и столь необходимое расследование авторов мошенничества на $5 млрд в ПриватБанке", - говорится в заявлении.

В то же время, согласно тексту, Евросоюз наблюдает за "возможной сменой руководителей в Офисе генпрокурора и в НАБУ". В этом контексте спикер ЕС напомнил, что "независимость и свобода от излишнего политического вмешательства в деятельность антикоррупционных и правоохранительных органов остаются решающими". "Любые институциональные изменения должны полностью этому соответствовать", - сказано в заявлении.

В ЕС также прокомментировали смену правительства. "Хороший прогресс, который был достигнут при предыдущем правительстве, возглавляемом премьер-министром Алексеем Гончаруком, в течение прошедших шести месяцев, при реализации широкой и амбициозной повестки реформ, которая включает имплементацию соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной. Этот прогресс также включал эффективное сотрудничество с ЕС и другими международными партнерами, включая МВФ", - говорится в заявлении.

"Мы ожидаем, что новое правительство продемонстрирует аналогичную степень решимости проводить эти реформы, в том числе в отношении борьбы с коррупцией и корыстными интересами, а также в важных секторах, включая финансовый. Верховенство права остается краеугольным камнем экономической стабильности и инвестиций", - заявили в ЕС.

В заявлении говорится, что "комплексные и необратимые реформы требуют времени, преемственности и независимости от политического и делового давления". "Мы надеемся на продолжение сотрудничества  в поддержке этих реформ с новым правительством и со всеми, кто полон решимости двигать процесс реформ в Украине вперед, на благо ее граждан", - добавили в Евросоюзе.

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Денис Юдин
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