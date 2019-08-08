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Евросоюз отреагировал на эскалацию в Донбассе

Евросоюз отреагировал на эскалацию в Донбассе - Фото
Евросоюз (фото - depositphotos.com)
08.08.2019, 14:25

Как и президент Украины, ЕС призвал Путина повлиять на боевиков

Евросоюз назвал обстрел со стороны боевиков в Донбассе, в результате которого 6 августа погибли четверо украинских военных, очевидным нарушением перемирия и призвал президента РФ Владимира Путина повлиять на сепаратистов. Об этом 7 августа заявила пресс-секретарь ЕС, сообщает DW.

Она отметила, что обстрел под Павлополем "является очевидным нарушением согласованного режима прекращения огня, которое ставит под угрозу жизни мирных жителей".

"Мы ожидаем, что Российская Федерация в полной мере использует свое значительное влияние на сепаратистов, которых поддерживает, чтобы немедленно прекратить бои", - заявила представитель ЕС.

Кроме того она отметила, что ЕС поддерживает инициативу президента Владимира Зеленского по активизации переговоров в нормандском формате.

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