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ФБР конфисковало паспорта у Трампа, он не сможет играть в гольф, где хочет – Politico

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2022, 03:36
ФБР конфисковало паспорта у Трампа, он не сможет играть в гольф, где хочет – Politico - Фото
Дональд Трамп (Фото: EPA)

Сотрудники Федерального бюро расследований, которые проводили обыск в резиденции 45-го президента США Дональда Трампа, конфисковали его паспорта. Об этом сообщает Politico со ссылкой на социальную сеть Трампа Truth Social.

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Как отмечается, изъятие агентами ФБР паспортов Трампа разрушило его планы поехать в Шотландию поиграть в гольф.

Экс-президент США заявил, что ФБР во время обыска его частной резиденции в Палм-Бич на прошлой неделе конфисковало три его паспорта – два из которых были действующими, а один просроченный.

"Ух ты! В рейде на Мар-а-Лаго у меня украли три паспорта (один просроченный) вместе со всем остальным. Это нападение на политического оппонента на уровне, невиданном ранее в нашей стране. Третий мир!" – написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Как отмечается, Trump Organization владеет тремя гольф-курортами в Шотландии и Ирландии. Trump Turnberry, Trump International Scotland в Абердине и Trump International Golf Links в Дунбеге, Ирландия.

Как отмечают в Politico, информацию о желании Трампа отправиться в Великобританию предоставили несколько человек, знакомых с его планами.

По их словам, экс-президент США активно готовился к поездке, местные власти в Шотландии ужесточили меры безопасности, а местные политики просили его не приезжать.

Поездка в Шотландию стала бы первым визитом Трампа за пределы страны после ухода из Белого дома. Последний раз он был в Великобритании в 2019 году, когда провел время на своем гольф-курорте в Дунбеге.

  • 8 августа ФБР провела обыски в доме Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Трамп заявил, что "большая группа агентов ФБР" совершила рейд в его доме и сломала его сейф.
  • Агенты ФБР нашли у Трампа четыре комплекта документов под грифом "совершенно секретно", три комплекта секретных документов и комплекты конфиденциальных документов. В общей сложности они изъяли около 20 коробок с вещами, папки с фотографиями, рукописной запиской, указом о помиловании союзника Трампа Роджера Стоуна и профайлом "президента Франции".

Читайте также: Трампу может грозить заключение за нарушение закона о шпионаже – Politico

Наталия Медведева
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дональд трамп
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