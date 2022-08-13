Трампу может грозить заключение за нарушение закона о шпионаже – Politico

Федеральное бюро расследований проверяет, не нарушил ли бывший президент США Дональд Трамп закон о шпионаже, пишет издание Politico.

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В пятницу стало известно, что во время обыска в имении Трампа в Мар-а-Лаго были найдены секретные документы.

Politico, ссылаясь на ордер на обыск, пишет, что правоохранительные органы проводят расследование в отношении экс-президента по подозрению в уничтожении записей, препятствовании расследованию и нарушении закона о шпионаже.

Ему может грозить заключение или штраф, если его вину доведут в суде.

Агенты ФБР нашли у Трампа четыре комплекта документов под грифом "совершенно секретно", три комплекта секретных документов и комплекты конфиденциальных документов. В общей сложности они изъяли около 20 коробок с вещами, папки с фотографиями, рукописной запиской, указом о помиловании союзника Трампа Роджера Стоуна и профайлом "президента Франции".

Расследование началось после того, как Национальное управление архивов и документации США в феврале 2022 сообщило Конгресс о том, что около 15 коробок с документами и секретными материалами Белого дома находятся в доме Трампа во Флориде.

8 августа ФБР провела обыски в доме Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Трамп заявил, что "большая группа агентов ФБР" совершила рейд в его доме и сломала его сейф.

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Андрей Водяный

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