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Трампу может грозить заключение за нарушение закона о шпионаже – Politico

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2022, 00:25
Трампу может грозить заключение за нарушение закона о шпионаже – Politico - Фото
Фото: EPA

Федеральное бюро расследований проверяет, не нарушил ли бывший президент США Дональд Трамп закон о шпионаже, пишет издание Politico.

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В пятницу стало известно, что во время обыска в имении Трампа в Мар-а-Лаго были найдены секретные документы.

Politico, ссылаясь на ордер на обыск, пишет, что правоохранительные органы проводят расследование в отношении экс-президента по подозрению в уничтожении записей, препятствовании расследованию и нарушении закона о шпионаже.

Ему может грозить заключение или штраф, если его вину доведут в суде.

Агенты ФБР нашли у Трампа четыре комплекта документов под грифом "совершенно секретно", три комплекта секретных документов и комплекты конфиденциальных документов. В общей сложности они изъяли около 20 коробок с вещами, папки с фотографиями, рукописной запиской, указом о помиловании союзника Трампа Роджера Стоуна и профайлом "президента Франции".

Расследование началось после того, как Национальное управление архивов и документации США в феврале 2022 сообщило Конгресс о том, что около 15 коробок с документами и секретными материалами Белого дома находятся в доме Трампа во Флориде.

  • 8 августа ФБР провела обыски в доме Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Трамп заявил, что "большая группа агентов ФБР" совершила рейд в его доме и сломала его сейф.

Читайте также: Трамп является самой большой угрозой для США за все время существования страны – Дик Чейни

Андрей Водяный
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США дональд трамп
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