"Фэнтези". У Зеленского ответили на статью о "запрете" критиковать сделку США и Германии
Политическая реальность сложнее фентезийных картинок – Украина не может полагаться на формальные обещания и хочет прояснить ситуацию по российско-немецкому газопроводу Северный поток-2 во время визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в ответ на просьбу LIGA.net прокомментировать статью Politico, в которой говорилось, что США попросили Украину не критиковать будущую сделку с Германией по СП-2.
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"Политическая реальность всегда намного сложнее, чем фэнтезийные информационные картинки о добре и зле, которые рисуются и отдельными представителями политического сообщества, в том числе американского и в том числе для других стран, и зачастую – в СМИ", – заявил он.
Он отметил, что Украина, как и ряд государств Восточной и Центральной Европы, хочет не допустить реализации СП-2 в том виде, каким его видит Кремль.
По его словам, проект газопровода угрожает не только Украине, но и Европе в целом, а РФ в нем заинтересована "далеко не по экономическим причинам" и "тратит гигантские ресурсы на лоббирование в политических кулуарах, в том числе немецких и американских".
Подоляк отметил, что для обеспечения безопасности Украины и Европы ведется работа на разных уровнях на языках политики, дипломатии и юриспруденции.
"Мы не можем полагаться на формальные политические обещания. На мой взгляд, все это должно быть действительно прояснено во время актуального визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон", – добавил он.
- 15 июля канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден обсудили Северный поток-2 в Вашингтоне. Меркель заявила, что их оценки последствий СП-2 разнятся, но транзит газа через Украину должен быть сохранен, а у ЕС есть механизм санкций, если РФ не будет уважать право Украины как транзитной страны. Байден подчеркивал, что Москва не должна использовать энергетику как оружие.
- 19 июля Reuters сообщило, что США и Германия достигли компромисса по СП-2, но возобновления отмененных санкций США против Nord Stream 2 AG не будет.
- Вчера в Украину на переговоры по СП-2 прилетел советник Госдепа США Дерек Шолле. Завтра он обсудит эту тему в Польше.
- Сегодня американское издание Politico сообщило, что чиновники администрации Байдена призвали украинских коллег не критиковать будущую сделку с Германией.
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