"Фэнтези". У Зеленского ответили на статью о "запрете" критиковать сделку США и Германии

Политическая реальность сложнее фентезийных картинок – Украина не может полагаться на формальные обещания и хочет прояснить ситуацию по российско-немецкому газопроводу Северный поток-2 во время визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в ответ на просьбу LIGA.net прокомментировать статью Politico, в которой говорилось, что США попросили Украину не критиковать будущую сделку с Германией по СП-2.

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"Политическая реальность всегда намного сложнее, чем фэнтезийные информационные картинки о добре и зле, которые рисуются и отдельными представителями политического сообщества, в том числе американского и в том числе для других стран, и зачастую – в СМИ", – заявил он.

Он отметил, что Украина, как и ряд государств Восточной и Центральной Европы, хочет не допустить реализации СП-2 в том виде, каким его видит Кремль.

По его словам, проект газопровода угрожает не только Украине, но и Европе в целом, а РФ в нем заинтересована "далеко не по экономическим причинам" и "тратит гигантские ресурсы на лоббирование в политических кулуарах, в том числе немецких и американских".

Подоляк отметил, что для обеспечения безопасности Украины и Европы ведется работа на разных уровнях на языках политики, дипломатии и юриспруденции.

"Мы не можем полагаться на формальные политические обещания. На мой взгляд, все это должно быть действительно прояснено во время актуального визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон", – добавил он.

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Марк Сировой , Юрий Смирнов

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