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Зеленский и Байден могут встретиться в августе – представитель Госдепа

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2021, 14:16
Зеленский и Байден могут встретиться в августе – представитель Госдепа - Фото
Владимир Зеленский и Джо Байден (фото - пресс-служба ОП и ЕРА, коллаж - LIGA.net)

Из-за плотного расписания президента США Джо Байдена определить точную дату для встречи с президентом Владимиром Зеленским пока нельзя. Вероятно, очные переговоры двух лидеров состоятся в августе 2021-го. Об этом в интервью Радио Свобода сказал заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент. 

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"Встреча будет, чуть позже. Не в июле, а думаю, в августе", – говорит Кент.

Представитель Госдепа отрицает наличие любых препятствий для встречи Зеленского и Байдена.

"Сейчас вопрос только в том, чтобы найти время в расписании президента Байдена. Как я говорил, встреча будет летом. Но не сейчас", – сказал дипломат.

Читайте также: Безопасность и экономика. Зеленский рассказал, о чем будет говорить с Байденом 

Станислав Стороженко
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Владимир Зеленский джо байден Джордж Кент
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