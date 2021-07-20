Зеленский и Байден могут встретиться в августе – представитель Госдепа
Из-за плотного расписания президента США Джо Байдена определить точную дату для встречи с президентом Владимиром Зеленским пока нельзя. Вероятно, очные переговоры двух лидеров состоятся в августе 2021-го. Об этом в интервью Радио Свобода сказал заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.
Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте
"Встреча будет, чуть позже. Не в июле, а думаю, в августе", – говорит Кент.
Представитель Госдепа отрицает наличие любых препятствий для встречи Зеленского и Байдена.
"Сейчас вопрос только в том, чтобы найти время в расписании президента Байдена. Как я говорил, встреча будет летом. Но не сейчас", – сказал дипломат.
- 7 июня стало известно, что Байден предложил Зеленскому встретиться в Белом доме. Позже президент США провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель.
- 17 июля в Офисе президента заявили, что встреча президентов США и Украины пройдет ориентировочно в последние дни июля или в начале августа.
Читайте также: Безопасность и экономика. Зеленский рассказал, о чем будет говорить с Байденом
Комментарии