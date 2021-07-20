Зеленский и Байден могут встретиться в августе – представитель Госдепа

Из-за плотного расписания президента США Джо Байдена определить точную дату для встречи с президентом Владимиром Зеленским пока нельзя. Вероятно, очные переговоры двух лидеров состоятся в августе 2021-го. Об этом в интервью Радио Свобода сказал заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

"Встреча будет, чуть позже. Не в июле, а думаю, в августе", – говорит Кент.

Представитель Госдепа отрицает наличие любых препятствий для встречи Зеленского и Байдена.

"Сейчас вопрос только в том, чтобы найти время в расписании президента Байдена. Как я говорил, встреча будет летом. Но не сейчас", – сказал дипломат.

Читайте также: Безопасность и экономика. Зеленский рассказал, о чем будет говорить с Байденом

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.