Финляндия готова обучать украинских танкистов на Leopard, у нее огромный опыт – президент
Финляндия рассматривает разные варианты участия в создании для Украины мощного танкового подразделения, в частности – организацию обучения украинских танкистов. Об этом сказал президент Финляндии Саули Ниинисте во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве.
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Он отметил, что в Европе сейчас обсуждается передача Украине не нескольких танков Leopard 2, а мощного танкового подразделения.
По словам Ниинисте, в Финляндии рассматривают разные варианты относительно участия в этом проекте.
"Мы можем проводить обучение украинских военных", – сказал финский президент.
Он подчеркнул, что Финляндия – одна из немногих европейских стран, в которой действует призыв в армию, поэтому каждый год там осуществляется обучение людей военным специальностям – для этого построена соответствующая инфраструктура и наработан огромный опыт инструкторов.
"Мы внесем конструктивный вклад в создание танкового подразделения для Украины", – сказал Ниинисте.
- Утром 24 января генсек НАТО Столтенберг заявил, что страны "могут готовить" танки Leopard к передаче Украине, потому что "скоро будет решение".
- Чуть позже стало известно, что Польша запросила разрешение Германии на поставку танков Leopard 2 в Украину.
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