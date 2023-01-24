Финляндия готова обучать украинских танкистов на Leopard, у нее огромный опыт – президент

Финляндия рассматривает разные варианты участия в создании для Украины мощного танкового подразделения, в частности – организацию обучения украинских танкистов. Об этом сказал президент Финляндии Саули Ниинисте во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве.

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Он отметил, что в Европе сейчас обсуждается передача Украине не нескольких танков Leopard 2, а мощного танкового подразделения.

По словам Ниинисте, в Финляндии рассматривают разные варианты относительно участия в этом проекте.

"Мы можем проводить обучение украинских военных", – сказал финский президент.

Он подчеркнул, что Финляндия – одна из немногих европейских стран, в которой действует призыв в армию, поэтому каждый год там осуществляется обучение людей военным специальностям – для этого построена соответствующая инфраструктура и наработан огромный опыт инструкторов.

"Мы внесем конструктивный вклад в создание танкового подразделения для Украины", – сказал Ниинисте.

Утром 24 января генсек НАТО Столтенберг заявил, что страны "могут готовить" танки Leopard к передаче Украине, потому что "скоро будет решение".

Чуть позже стало известно, что Польша запросила разрешение Германии на поставку танков Leopard 2 в Украину.

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Наталія Медведєва

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