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Финляндия готова обучать украинских танкистов на Leopard, у нее огромный опыт – президент

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2023, 16:07
Финляндия готова обучать украинских танкистов на Leopard, у нее огромный опыт – президент - Фото
Саули Ниинисте (Скриншот видео)

Финляндия рассматривает разные варианты участия в создании для Украины мощного танкового подразделения, в частности – организацию обучения украинских танкистов. Об этом сказал президент Финляндии Саули Ниинисте во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве.

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Он отметил, что в Европе сейчас обсуждается передача Украине не нескольких танков Leopard 2, а мощного танкового подразделения. 

По словам Ниинисте, в Финляндии рассматривают разные варианты относительно участия в этом проекте.

"Мы можем проводить обучение украинских военных", – сказал финский президент.

Он подчеркнул, что Финляндия – одна из немногих европейских стран, в которой действует призыв в армию, поэтому каждый год там осуществляется обучение людей военным специальностям – для этого построена соответствующая инфраструктура и наработан огромный опыт инструкторов.

"Мы внесем конструктивный вклад в создание танкового подразделения для Украины", – сказал Ниинисте.

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Наталія Медведєва
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танки Финляндия военная помощь Саули Ниинистё Leopard 2
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