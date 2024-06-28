Финляндия передает Украине новую военную помощь на 159 млн евро

Содержимое пакета как всегда не разглашается в целях безопасности

Фото: ЕРА/KIMMO BRANDT

Финляндия передает Украине новый пакет военной помощи на 159 млн. евро. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

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Отмечается, что президент Финляндии Александр Стубб принял решение о новой помощи Киеву 28 июня по представлению финского правительства.

В целях безопасности содержание военного пакета традиционно не разглашается.

"Финляндия отдана поддержке Украины в ее борьбе против несправедливой российской агрессии. Речь идет не только об Украине, но и о праве всех свободных народов на полноценное существование. Мы, финны, по собственной истории знаем, насколько важен этот вопрос", - заявил министр обороны Антти Хяккянен.

9 июня 2024 года чиновник армии Финляндии заявил, что государство передает Украине последние новинки своей оборонной промышленности, некоторые из них еще на стадии разработки.

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