Фінляндія передає Україні нову військову допомогу на 159 млн євро

Вміст пакета як завжди не розголошується з метою безпеки

Фото: ЕРА/KIMMO BRANDT

Фінляндія передає Україні новий пакет військової допомоги на 159 млн євро. Про це повідомила пресслужба міністерства оборони країни.

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Зазначається, що президент Фінляндії Александр Стубб ухвалив рішення про нову допомогу Києву 28 червня за поданням фінського уряду.

З метою безпеки вміст військового пакета як завжди не розголошується.

"Фінляндія віддана підтримці України в її боротьбі проти несправедливої російської агресії. Йдеться не лише про Україну, але й про право всіх вільних народів на повноцінне існування. Ми, фіни, з власної історії знаємо, наскільки важливим є це питання", – заявив міністр оборони Антті Хяккянен.

9 червня 2024 року посадовець армії Фінляндії заявив, що держава передає Україні останні новинки своєї оборонної промисловості, деякі з них ще на стадії розробки.

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