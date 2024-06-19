Росіяни перекинули в Україну 80% військ з фінського кордону – Yle
Росіяни перекинули в Україну 80% живої сили та техніки сухопутних військ зі своїх баз поряд з фінським кордоном, заявляє місцеве видання Yle з посиланням на неназваного високопоставленого співрозмовника у розвідці Фінляндії.
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Співрозмовник повідомив, що 80% живої сили та техніки з цих баз було перекинуто в Україну, а казарми переважно використовуються під обслуговування техніки та навчання новобранців.
Yle стверджує, що отримані нею супутникові знімки не показують таких радикальних змін, а на території парку озброєння та техніки у Петрозаводську збудовано новий ангар.
Фінський майор у відставці, військовий експерт Марко Еклунд вважає, що техніка зі знімків не списана. За його словами, якщо там проводиться навчання солдатів, то для них залишили військове обладнання.
Основним завданням військового парку у Петрозаводську, ймовірно, є ремонт техніки та відправлення її на фронт, і таку роботу краще виконувати у закритому приміщенні, прокоментував експерт.
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