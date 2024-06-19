Россияне перебросили в Украину 80% войск с финской границы – Yle
Россияне перебросили в Украину 80% живой силы и техники сухопутных войск со своих баз наряду с финской границей, заявляет местное издание Yle со ссылкой на неназванного высокопоставленного собеседника в разведке Финляндии.
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Собеседник сообщил, что 80% процентов живой силы и техники сухопутных войск из этих баз было переброшено в Украину, а казармы преимущественно используются для обслуживания техники и обучения новобранцев.
Yle утверждает, что полученные спутниковые снимки не показывают таких радикальных изменений, а на территории парка вооружения и техники в Петрозаводске построен новый ангар.
Финский майор в отставке, военный эксперт Марко Эклунд считает, что техника со снимков не списана. По его словам, если там проводится обучение солдат, то для них оставили военное оборудование.
Основной задачей военного парка в Петрозаводске, вероятно, является ремонт техники и отправка ее на фронт, и такую работу лучше выполнять в закрытом помещении, прокомментировал эксперт.
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