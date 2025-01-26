Фицо не планирует идти в отставку на фоне протестов, хотя досрочных выборов не исключает
Словацкий премьер Роберт Фицо не планирует уходить в отставку на фоне многотысячных протестов в стране, в то же время не исключает проведения досрочных выборов. Об этом сообщают Aktuality и Dennik N.
"Правительство можно изменить только при условии проведения выборов", – сказал он.
В этом контексте Фицо отметил, что "сейчас не 2018 год", вероятно, вспоминая, как он ушел в отставку с поста премьер-министра сразу после массовых протестов, начавшихся после убийства журналиста Яна Куцяка и его невесты.
"В 2025 году мы слишком закалены и опытны, чтобы некоторые общественные организации, грузинские и украинские охранники могли взрывать государство", – сказал словацкий премьер.
Он утверждает, что треть протестующих – это украинцы, "кричащие против словацкого правительства". Он добавил, что сейчас готовится список лиц, которых планируют депортировать из Словакии в ближайшие дни.
- 20 января психиатры и психологи Словакии попросили отставки Фицо с должности премьера. Он обвинил его в злоупотреблении профессией.
- 21 января в Словакии оппозиция отозвала вотум недоверия парламенту Фицо, но она планирует новый.
- 22 января Фицо заявил, что якобы на территории страны действует экспертная группа, занимавшаяся "событиями в Грузии" и протестами на украинском Майдане. В связи с этим политик созвал заседание Совета безопасности страны. Фактически Фицо повторил русский нарратив о якобы "срежиссированности" событий Революции достоинства. А уже 24 января премьер обвинил Украину в якобы причастности к кибератакам в Словакии.