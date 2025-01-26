Фицо не планирует идти в отставку на фоне протестов, хотя досрочных выборов не исключает

Словацкий премьер утверждает, что треть протестующих – это украинцы, "кричащие против словацкого правительства"

Роберт Фицо (Фото: ЕРА/ZUZANA GOGOVA)

Словацкий премьер Роберт Фицо не планирует уходить в отставку на фоне многотысячных протестов в стране, в то же время не исключает проведения досрочных выборов. Об этом сообщают Aktuality и Dennik N.

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"Правительство можно изменить только при условии проведения выборов", – сказал он.

В этом контексте Фицо отметил, что "сейчас не 2018 год", вероятно, вспоминая, как он ушел в отставку с поста премьер-министра сразу после массовых протестов, начавшихся после убийства журналиста Яна Куцяка и его невесты.

"В 2025 году мы слишком закалены и опытны, чтобы некоторые общественные организации, грузинские и украинские охранники могли взрывать государство", – сказал словацкий премьер.

Он утверждает, что треть протестующих – это украинцы, "кричащие против словацкого правительства". Он добавил, что сейчас готовится список лиц, которых планируют депортировать из Словакии в ближайшие дни.