Фіцо не планує йти у відставку на тлі протестів, хоча дострокових виборів не виключає

Словацький прем'єр стверджує, що третина протестувальників — це українці, "які кричать проти словацького уряду"

Роберт Фіцо (Фото: ЕРА/ZUZANA GOGOVA)

Словацький прем'єр Роберт Фіцо не планує йти у відставку на тлі багатотисячних протестів у країні, водночас не виключає проведення дострокових виборів. Про це повідомляють Aktuality та Dennik N.

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"Уряд можна змінити лише за умови проведення виборів", – сказав він.

У цьому контексті Фіцо зазначив, що "зараз не 2018 рік", імовірно, згадуючи, як він пішов у відставку з посади прем'єр-міністра одразу після масових протестів, що розпочалися після вбивства журналіста Яна Куцяка та його нареченої.

"У 2025 році ми занадто загартовані та досвідчені, щоб деякі громадські організації, грузинські й українські охоронці могли підривати державу", – сказав словацький прем'єр.

Він стверджує, що третина протестувальників — це українці, "які кричать проти словацького уряду". Він додав, що наразі готується список осіб, яких планують депортувати зі Словаччини найближчими днями.