Фіцо не планує йти у відставку на тлі протестів, хоча дострокових виборів не виключає
Словацький прем'єр Роберт Фіцо не планує йти у відставку на тлі багатотисячних протестів у країні, водночас не виключає проведення дострокових виборів. Про це повідомляють Aktuality та Dennik N.
"Уряд можна змінити лише за умови проведення виборів", – сказав він.
У цьому контексті Фіцо зазначив, що "зараз не 2018 рік", імовірно, згадуючи, як він пішов у відставку з посади прем'єр-міністра одразу після масових протестів, що розпочалися після вбивства журналіста Яна Куцяка та його нареченої.
"У 2025 році ми занадто загартовані та досвідчені, щоб деякі громадські організації, грузинські й українські охоронці могли підривати державу", – сказав словацький прем'єр.
Він стверджує, що третина протестувальників — це українці, "які кричать проти словацького уряду". Він додав, що наразі готується список осіб, яких планують депортувати зі Словаччини найближчими днями.
- 20 січня психіатри та психологи Словаччини попросили відставки Фіцо з посади прем'єра. Він звинуватив їх у зловживанні професією.
- 21 січня у Словаччині опозиція відкликала вотум недовіри парламенту Фіцо, але вона планує новий.
- 22 січня Фіцо заявив, що нібито на території країни діє експертна група, яка займалася "подіями в Грузії" та протестами на українському Майдані. У зв'язку з цим політик скликав засідання Ради безпеки країни. Фактично Фіцо повторив російський наратив про нібито "зрежисованість" подій Революції гідності. А вже 24 січня прем'єр звинуватив Україну в нібито причетності до кібератак на Словаччину.