Фицо обвинил Чехию во "вмешательстве" в дела Словакии. Прага ответила
Роберт Фицо и Петр Фиала (Фото: ЕРА/MARTIN DIVISEK)

Премьер Словакии Роберт Фицо обвинил Чехию в якобы вмешательстве во внутренние дела страны. В Праге назвали такие заявления абсурдными, передает Radio Prague International.

Отмечается, что Фицо возмутился Чехией, якобы она вмешивается в дела Словакии "из-за своих политиков и медиа". Подобные заявления глава словацкого правительства на днях обвинял и в Украине.

Кроме того, Фицо снова обвинил словацкую оппозицию в якобы подготовке переворота и попытке захвата правительственных зданий.

Премьер Чехии Петр Фиала отреагировал на обвинения словацкого коллеги сообщением в X: "Обвинения Роберта Фицо в том, что Чехия вмешивается в дела Словакии, являются абсурдными. Если только словацкий премьер не имеет в виду то, как Андрей Бабиш [чешский экс-премьер] поддерживал его перед последними словацкими выборами".

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский также отверг заявления Фицо, призвав словацкое правительство не создавать "искусственных конфликтов".

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