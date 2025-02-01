Фицо обвинил Чехию во "вмешательстве" в дела Словакии. Прага ответила

Роберт Фицо и Петр Фиала (Фото: ЕРА/MARTIN DIVISEK)

Премьер Словакии Роберт Фицо обвинил Чехию в якобы вмешательстве во внутренние дела страны. В Праге назвали такие заявления абсурдными, передает Radio Prague International.

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Отмечается, что Фицо возмутился Чехией, якобы она вмешивается в дела Словакии "из-за своих политиков и медиа". Подобные заявления глава словацкого правительства на днях обвинял и в Украине.

Кроме того, Фицо снова обвинил словацкую оппозицию в якобы подготовке переворота и попытке захвата правительственных зданий.

Премьер Чехии Петр Фиала отреагировал на обвинения словацкого коллеги сообщением в X: "Обвинения Роберта Фицо в том, что Чехия вмешивается в дела Словакии, являются абсурдными. Если только словацкий премьер не имеет в виду то, как Андрей Бабиш [чешский экс-премьер] поддерживал его перед последними словацкими выборами".

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский также отверг заявления Фицо, призвав словацкое правительство не создавать "искусственных конфликтов".

20 января 2025 года психиатры и психологи Словакии попросили отставки Фицо с должности премьера. Он обвинил его в злоупотреблении профессией.

21 января в Словакии оппозиция отозвала вотум недоверия парламенту Фицо, но она планирует новый.

22 января Фицо заявил, что якобы на территории страны действует экспертная группа, занимавшаяся "событиями в Грузии" и протестами на украинском Майдане. В связи с этим политик созвал заседание Совета безопасности страны. Фактически Фицо повторил русский нарратив о якобы "срежиссированности" событий Революции достоинства. А уже 24 января премьер обвинил Украину в якобы причастности к кибератакам в Словакии.