Фіцо звинуватив Чехію у "втручанні" в справи Словаччини. Прага відповіла

Роберт Фіцо та Петр Фіала (Фото: ЕРА/MARTIN DIVISEK)

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив Чехію у нібито втручанні у внутрішні справи країни. У Празі назвали такі заяви абсурдними, передає Radio Prague International.

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Зазначається, що Фіцо обурився на Чехію, нібито вона втручається у справи Словаччини "через своїх політиків та медіа". Подібні заяви глава словацького уряду днями закидав і Україні.

Крім того, Фіцо знову звинуватив словацьку опозицію в нібито підготовці перевороту та спробі захоплення урядових будівель.

Прем'єр Чехії Петр Фіала відреагував на звинувачення словацького колеги дописом у X: "Звинувачення Роберта Фіцо в тому, що Чехія втручається у справи Словаччини, є абсурдним. Якщо тільки словацький прем'єр не має на увазі те, як Андрій Бабіш [чеський експрем'єр] підтримував його перед останніми словацькими виборами".

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський також відкинув заяви Фіцо, закликавши словацький уряд не створювати "штучних конфліктів".

20 січня 2025 року психіатри та психологи Словаччини попросили відставки Фіцо з посади прем'єра. Він звинуватив їх у зловживанні професією.

21 січня у Словаччині опозиція відкликала вотум недовіри парламенту Фіцо, але вона планує новий.

22 січня Фіцо заявив, що нібито на території країни діє експертна група, яка займалася "подіями в Грузії" та протестами на українському Майдані. У зв'язку з цим політик скликав засідання Ради безпеки країни. Фактично Фіцо повторив російський наратив про нібито "зрежисованість" подій Революції гідності. А вже 24 січня прем'єр звинуватив Україну в нібито причетності до кібератак на Словаччину.