Фіцо звинуватив Чехію у "втручанні" в справи Словаччини. Прага відповіла
Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив Чехію у нібито втручанні у внутрішні справи країни. У Празі назвали такі заяви абсурдними, передає Radio Prague International.
Зазначається, що Фіцо обурився на Чехію, нібито вона втручається у справи Словаччини "через своїх політиків та медіа". Подібні заяви глава словацького уряду днями закидав і Україні.
Крім того, Фіцо знову звинуватив словацьку опозицію в нібито підготовці перевороту та спробі захоплення урядових будівель.
Прем'єр Чехії Петр Фіала відреагував на звинувачення словацького колеги дописом у X: "Звинувачення Роберта Фіцо в тому, що Чехія втручається у справи Словаччини, є абсурдним. Якщо тільки словацький прем'єр не має на увазі те, як Андрій Бабіш [чеський експрем'єр] підтримував його перед останніми словацькими виборами".
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський також відкинув заяви Фіцо, закликавши словацький уряд не створювати "штучних конфліктів".
- 20 січня 2025 року психіатри та психологи Словаччини попросили відставки Фіцо з посади прем'єра. Він звинуватив їх у зловживанні професією.
- 21 січня у Словаччині опозиція відкликала вотум недовіри парламенту Фіцо, але вона планує новий.
- 22 січня Фіцо заявив, що нібито на території країни діє експертна група, яка займалася "подіями в Грузії" та протестами на українському Майдані. У зв'язку з цим політик скликав засідання Ради безпеки країни. Фактично Фіцо повторив російський наратив про нібито "зрежисованість" подій Революції гідності. А вже 24 січня прем'єр звинуватив Україну в нібито причетності до кібератак на Словаччину.