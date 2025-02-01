Фіцо звинуватив Чехію у "втручанні" в справи Словаччини. Прага відповіла
Роберт Фіцо та Петр Фіала (Фото: ЕРА/MARTIN DIVISEK)

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив Чехію у нібито втручанні у внутрішні справи країни. У Празі назвали такі заяви абсурдними, передає Radio Prague International.

Зазначається, що Фіцо обурився на Чехію, нібито вона втручається у справи Словаччини "через своїх політиків та медіа". Подібні заяви глава словацького уряду днями закидав і Україні.

Крім того, Фіцо знову звинуватив словацьку опозицію в нібито підготовці перевороту та спробі захоплення урядових будівель.

Прем'єр Чехії Петр Фіала відреагував на звинувачення словацького колеги дописом у X: "Звинувачення Роберта Фіцо в тому, що Чехія втручається у справи Словаччини, є абсурдним. Якщо тільки словацький прем'єр не має на увазі те, як Андрій Бабіш [чеський експрем'єр] підтримував його перед останніми словацькими виборами".

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський також відкинув заяви Фіцо, закликавши словацький уряд не створювати "штучних конфліктів".

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