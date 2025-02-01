ГУР відповіло на звинувачення уряду Фіцо у причетності Грузинського легіону до протестів

Розвідка наголосила, що підрозділу з назвою "Грузинський національний легіон" у структурі ГУР не існує

Шеврон Грузинського легіону (Фото: Instagram легіону)

Головне управління розвідки Міноборони спростувало заяви словацьких офіційних осіб, що в його підпорядкуванні є "Грузинський легіон" з Мамукою Мамулашвілі на чолі.

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Розвідка заявила, що ретельно проаналізувала висунуті звинувачення, та наголосила: підрозділу з назвою "Грузинський національний легіон" у структурі ГУР не існує.

Словацькі посадовці також згадували лідера легіону Мамулашвілі. У ГУР пояснили, що він не є військовослужбовцем України, не має жодного зв’язку з розвідкою та не отримує від неї жодних завдань чи доручень.

Його контракт із Міжнародним легіоном ГУР МО України завершився у квітні 2023 року і з того часу не поновлювався.

У відомстві додали, що Міжнародний легіон є багатонаціональним бойовим підрозділом, який бере участь у бойових діях на фронті та не здійснює жодних гібридних операцій на території країн ЄС.

"Європейські політики повинні бути максимально відповідальними за свої слова, особливо – за звинувачення на адресу дружніх країн, щоби не давати жодних підстав для ворожої пропаганди", – йдеться у повідомленні.

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо вважає, що до антиурядових протестів у його країні причетний "Грузинський легіон", який воює в Україні проти російської агресії. Він не зміг пояснити, як саме Мамулашвілі, що воює на боці України, міг організувати протести в його країні.

20 січня 2025 року психіатри та психологи Словаччини попросили відставки Фіцо з посади прем'єра. Він звинуватив їх у зловживанні професією.

21 січня у Словаччині опозиція відкликала вотум недовіри парламенту Фіцо, але вона планує новий.

22 січня Фіцо заявив, що нібито на території країни діє експертна група, яка займалася "подіями в Грузії" та протестами на українському Майдані. У зв'язку з цим політик скликав засідання Ради безпеки країни. Фактично Фіцо повторив російський наратив про нібито "зрежисованість" подій Революції гідності. А вже 24 січня прем'єр звинуватив Україну в нібито причетності до кібератак на Словаччину.