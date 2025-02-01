ГУР ответило на обвинения людей Фицо в причастности Грузинского легиона к протестам

Разведка подчеркнула, что подразделения под названием "Грузинский национальный легион" в структуре ГУР не существует

Шеврон Грузинского легиона (Фото: Instagram легиона)

Главное управление разведки Минобороны опровергло заявления словацких официальных лиц, что в его подчинении находится "Грузинский легион" с Мамукой Мамулашвили во главе.

Разведка заявила, что тщательно проанализировала предъявленные обвинения и подчеркнула: подразделения под названием "Грузинский национальный легион" в структуре ГУР не существует.

Словацкие чиновники также упоминали лидера легиона Мамулашвили. В ГУР объяснили, что он не военнослужащий Украины, не имеет никакой связи с разведкой и не получает от нее никаких задач или поручений.

Его контракт с Международным легионом ГУР МО Украины завершился в апреле 2023 г. и с тех пор не возобновлялся.

В ведомстве добавили, что Международный легион является многонациональным боевым подразделением, участвующим в боевых действиях на фронте и не совершающим никаких гибридных операций на территории стран ЕС.

"Европейские политики должны быть максимально ответственны за свои слова, особенно за обвинения в адрес дружественных стран, чтобы не давать никаких оснований для враждебной пропаганды", – говорится в сообщении.

Премьер Словакии Роберт Фицо считает, что к антиправительственным протестам в его стране причастен "Грузинский легион", воюющий в Украине против российской агрессии. Он не смог объяснить, как именно воюющий на стороне Украины Мамулашвили мог организовать протесты в его стране.

20 января 2025 года психиатры и психологи Словакии попросили отставки Фицо с должности премьера. Он обвинил его в злоупотреблении профессией.

21 января в Словакии оппозиция отозвала вотум недоверия парламенту Фицо, но она планирует новый.

22 января Фицо заявил, что якобы на территории страны действует экспертная группа, занимавшаяся "событиями в Грузии" и протестами на украинском Майдане. В связи с этим политик созвал заседание Совета безопасности страны. Фактически Фицо повторил российский нарратив о якобы "срежиссированности" событий Революции достоинства. А уже 24 января премьер обвинил Украину в якобы причастности к кибератакам в Словакии.