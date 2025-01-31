Фицо обвинил Грузинский легион в протестах в Словакии – его командиру запретили въезд

Словацкий премьер не смог объяснить, как командир Грузинского легиона, воюющий на стороне Украины, мог организовать протесты в его стране

Мамука Мамулашвили (Фото: АрмияInform)

Премьер Словакии Роберт Фицо считает, что к антиправительственным протестам в его стране причастен Грузинский легион, воюющий в Украине против российской агрессии. Командиру легиона Мамуке Мамулашвили в связи с этим запретили въезд в Словакию, передает Dennik N.

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Фицо не смог объяснить, как именно воюющий на стороне Украины командир Грузинского легиона мог организовать протесты в его стране. Он обвинил медиа, в частности Dennik N, в попытке подорвать его правительство.

На пресс-конференции Фицо показал фото, где Мамулашвили стоит вместе с Люси Штасселовой из инициативы "Мир для Украины" и комментатором Dennik N Мартином Шимечко.

Штасселова отметила, что познакомилась с ним почти два года назад на презентации его книги, а Шимечко принимал участие в гуманитарной миссии в Грузинском легионе.

Глава Словацкой информационной службы (SIS) Павол Гашпар заявил, что разведка установила связи Грузинского легиона с общественными организациями и оппозицией, хотя деталей не привел. По его словам, для расследования была создана специальная группа, в которую вошли полицейские, финансисты и сотрудники спецслужб.

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай Эшток заявил, что, кроме Мамулашвили, в список лиц, которым запрещен въезд в страну, внесли еще 10 человек. По его словам, этот список может расшириться.

20 января 2025 года психиатры и психологи Словакии попросили отставки Фицо с должности премьера. Он обвинил их в злоупотреблении профессией.

21 января в Словакии оппозиция отозвала вотум недоверия парламенту Фицо, но она планирует новый.

22 января Фицо заявил, что якобы на территории страны действует экспертная группа, занимавшаяся "событиями в Грузии" и протестами на украинском Майдане. В связи с этим политик созвал заседание Совета безопасности страны. Фактически Фицо повторил русский нарратив о якобы "срежиссированности" событий Революции достоинства. А уже 24 января премьер обвинил Украину в якобы причастности к кибератакам в Словакии.