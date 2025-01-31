Фіцо звинуватив Грузинський легіон у протестах у Словаччині – командиру заборонили в’їзд
Мамука Мамулашвілі (Фото: АрміяInform)

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо вважає, що до антиурядових протестів у його країні причетний Грузинський легіон, який воює в Україні проти російської агресії. Командиру легіону Мамуці Мамулашвілі у зв'язку з цим заборонили в'їзд до Словаччини, передає Dennik N.

Фіцо не зміг пояснити, як саме командир Грузинського легіону, що воює на боці України, міг організувати протести в його країні. Натомість він звинуватив медіа, зокрема Dennik N, у спробі підірвати його уряд.

На пресконференції Фіцо показав фото, де Мамулашвілі стоїть разом із Люсі Штасселовою з ініціативи "Мир для України" та коментатором Dennik N Мартіном Шимечкою.

Штасселова зазначила, що познайомилася з ним майже два роки тому на презентації його книги, а Шимечка брав участь у гуманітарній місії до Грузинського легіону.

Глава Словацької інформаційної служби (SIS) Павол Гашпар заявив, що розвідка встановила зв’язки Грузинського легіону з громадськими організаціями та опозицією, хоча деталей не навів. За його словами, для розслідування було створено спеціальну групу, до якої увійшли поліціянти, фінансисти та працівники спецслужб.

Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток заявив, що, окрім Мамулашвілі, у список осіб, яким заборонено в’їзд до країни, внесли ще 10 людей. За його словами, цей перелік може розширитися.

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