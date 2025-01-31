Фіцо звинуватив Грузинський легіон у протестах у Словаччині – командиру заборонили в’їзд

Словацький прем'єр не зміг пояснити, як саме командир Грузинського легіону, що воює на боці України, міг організувати протести в його країні

Мамука Мамулашвілі (Фото: АрміяInform)

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо вважає, що до антиурядових протестів у його країні причетний Грузинський легіон, який воює в Україні проти російської агресії. Командиру легіону Мамуці Мамулашвілі у зв'язку з цим заборонили в'їзд до Словаччини, передає Dennik N.

Фіцо не зміг пояснити, як саме командир Грузинського легіону, що воює на боці України, міг організувати протести в його країні. Натомість він звинуватив медіа, зокрема Dennik N, у спробі підірвати його уряд.

На пресконференції Фіцо показав фото, де Мамулашвілі стоїть разом із Люсі Штасселовою з ініціативи "Мир для України" та коментатором Dennik N Мартіном Шимечкою.

Штасселова зазначила, що познайомилася з ним майже два роки тому на презентації його книги, а Шимечка брав участь у гуманітарній місії до Грузинського легіону.

Глава Словацької інформаційної служби (SIS) Павол Гашпар заявив, що розвідка встановила зв’язки Грузинського легіону з громадськими організаціями та опозицією, хоча деталей не навів. За його словами, для розслідування було створено спеціальну групу, до якої увійшли поліціянти, фінансисти та працівники спецслужб.

Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток заявив, що, окрім Мамулашвілі, у список осіб, яким заборонено в’їзд до країни, внесли ще 10 людей. За його словами, цей перелік може розширитися.

20 січня 2025 року психіатри та психологи Словаччини попросили відставки Фіцо з посади прем'єра. Він звинуватив їх у зловживанні професією.

21 січня у Словаччині опозиція відкликала вотум недовіри парламенту Фіцо, але вона планує новий.

22 січня Фіцо заявив, що нібито на території країни діє експертна група, яка займалася "подіями в Грузії" та протестами на українському Майдані. У зв'язку з цим політик скликав засідання Ради безпеки країни. Фактично Фіцо повторив російський наратив про нібито "зрежисованість" подій Революції гідності. А вже 24 січня прем'єр звинуватив Україну в нібито причетності до кібератак на Словаччину.