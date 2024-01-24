Фицо полностью поддержал суверенитет Украины. Шмыгаль: Зафиксировали это в общем заявлении

Во время переговоров с премьером Словакии Шмыгаль обратил внимание на то, что "победа Украины – это безопасность всей Европы, а значит и Словакии"

Роберт Фицо и Денис Шмыгаль (Фото: Telegram/Денис Шмыгаль)

Премьер-министр Денис Шмыгаль предложил своему словацкому коллеге Роберту Фицо принять участие в реализации Формулы мира в части возвращения депортированных украинских детей. Фицо подчеркнул поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, об этом стало известно с брифинга для журналистов по итогам переговоров в Ужгороде.

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Шмыгаль рассказал, что предложил Фицо, чтобы Словакия рассмотрела участие в реализации Формулы мира президента Владимира Зеленского в части возвращения депортированных украинских детей, а также в части ядерной безопасности.

Также украинский премьер высказался относительно заявлений словацкого коллеги, которые "звучали в последнее время". Он отметил, что во время встречи премьер-министр Словакии подчеркнул, что он полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Конечно, мы зафиксировали это в нашем совместном заявлении, которое было подписано во время широкой встречи", – подчеркнул он.

По словам Шмыгаля, сегодня, 24 января, во время встречи в Ужгороде стороны обсуждали "весь спектр этих вопросов". Он отметил, что во время переговоров особое внимание уделили вопросу того, что "победа Украины – это безопасность не только Украины, но и всей Европы, а значит и безопасность Словакии".

"Мы говорили о зверствах россиян, о бомбардировках гражданского населения, о похищении украинских детей, о ядерном шантаже, о ядерной угрозе, которую Россия несет всему миру", – добавил чиновник.

Роберт Фицо и Денис Шмыгаль (Фото: Telegram/Денис Шмыгаль)

22 января Фицо выдал новое антиукраинское заявление о территориальной целостности Украины, в частности намекнул, что Киев должен отдать Москве Крым и Донбасс.

23 января Фицо заявил, что жизнь в Киеве "совершенно нормальная" и что там "нет войны". Это заявление прозвучало через несколько часов после того, как российская армия совершила комбинированный массированный ракетный обстрел.

24 января Фицо приехал в Ужгород на переговоры с главой правительства Шмыгалем. В ходе них словацкий премьер пообещал не блокировать продажу оружия и поддержать программу финансовой помощи Украины со стороны Евросоюза.

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