Фіцо повністю підтримує суверенітет України. Шмигаль: Зафіксували це у спільній заяві

Під час перемовин з прем'єром Словаччини Шмигаль звернув увагу на те, що "перемога України – це безпека усієї Європи, а значить і Словаччини"

Роберт Фіцо та Денис Шмигаль (Фото: Telegram/Денис Шмигаль)

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запропонував своєму словацькому колезі Роберту Фіцо долучитися до участі у реалізації Формули миру в частині повернення депортованих українських дітей. Фіцо підкреслив підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, про це стало відомо із брифінгу для журналістів за підсумками перемовин в Ужгороді.

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Шмигаль розповів, що запропонував Фіцо, щоб Словаччина розглянула участь у реалізації Формули миру президента Володимира Зеленського в частині повернення депортованих українських дітей, а також в частині ядерної безпеки.

Також український прем'єр висловився щодо заяв словацького колеги, які "звучали останнім часом". Він наголосив, що під час зустрічі прем'єр-міністр Словаччини підкреслив, що він повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

"Звісно, ми зафіксували це у нашій спільній заяві, яка була підписана під час широкої зустрічі", – наголосив він.

За словами Шмигаля, сьогодні, 24 січня, під час зустрічі в Ужгороді сторони обговорювали "весь спектр цих питань". Він зауважив, що під час перемовин особливу увагу приділили питанню того, що "перемога України – це безпека не лише України, а й усієї Європи, а значить і безпека Словаччини".

"Ми говорили про звірства росіян, про бомбардування цивільного населення, про викрадення українських дітей, про ядерний шантаж, про ядерну загрозу, яку Росія несе всьому світу", – додав урядовець.

Роберт Фіцо та Денис Шмигаль (Фото: Telegram/Денис Шмигаль)

22 січня Фіцо видав нову антиукраїнську заяву про територіальну цілісність України, зокрема, натякнув, що Київ має віддати Москві Крим та Донбас.

23 січня Фіцо заявив, що життя в Києві "абсолютно нормальне" і що там "немає війни". Ця заява прозвучала лише через кілька годин після того, як російська армія здійснила комбінований масований ракетний обстріл.

24 січня Фіцо приїхав до Ужгорода на переговори з главою уряду України Шмигалем. Під час них словацький прем'єр пообіцяв не блокувати продаж зброї та підтримати програму фінансової допомоги України з боку Євросоюзу.

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