Фицо появился на публике после покушения: похвалил Орбана за визиты в Киев и Москву

Роберт Фицо (Фото: Szilard Koszticsak/EPA)

5 июля премьер-министр Словакии Роберт Фицо впервые появился на публике после покушения, в своей речи он похвалил венгерского коллегу Виктора Орбана за визиты в Киев и Москву. Слова Фицо приводит словацкое издание Pravda.

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В пятницу вечером премьер Словакии приехал в замок Девин в Братиславе по случаю празднования прихода святых Кирилла и Мефодия. Это было его первое появление на публике после майского покушения в Гандлове.

Pravda пишет, что мероприятие проходило в условиях "строгой безопасности", на него пускали только министров, депутатов и послов. Представителей оппозиции там не было.

В конце своего 20-минутного выступления Фицо затронул вопросы внешней политики и выразил сожаление, что не смог присоединиться к Орбану во время его визита в Киев и Москву.

"Я хочу выразить свое восхищение премьер-министру Венгрии за то, что он без колебаний отправился в Киев и Москву. Если бы мое состояние здоровья позволяло, я бы с удовольствием присоединился к нему", — сказал он.

2 июля 2024 года Орбан приезжал в Киев. На встрече с президентом Владимиром Зеленским он заявил, что уважает украинскую Формулу мира, но считает ее слишком долгой в реализации. Премьер предложил другой вариант: прекратить огонь для дальнейших переговоров.

После этого он отправился в Москву, где встретился с Путиным.

В украинском МИД заявили, что Венгрия не согласовывала и не координировала с Украиной поездку Орбана в Москву.

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