Фіцо під час першої появи на публіці після замаху похвалив Орбана за візити до Києва та Москви

Роберт Фіцо (Фото: Szilard Koszticsak/EPA)

5 липня прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вперше з’явився на публіці після замаху, у своїй промові він похвалив угорського колегу Віктора Орбана за його візити до Києва та Москви. Слова Фіцо наводить словацьке видання Pravda.

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У п’ятницю ввечері прем’єр Словаччини приїхав до замку Девін у Братиславі з нагоди святкування приходу святих Кирила і Мефодія. Це була його перша поява на публіці після травневого замаху в Гандлові.

Pravda пише, що захід проходив в умовах "суворої безпеки", на нього пускали лише міністрів, депутатів та послів. Представників опозиції там не було.

Наприкінці свого 20-хвилинного виступу Фіцо торкнувся питань зовнішньої політики та висловив жаль, що не зміг приєднатися до Орбана під час його візиту до Києва та Москви.

"Я хочу висловити своє захоплення прем'єр-міністру Угорщини за те, що він без вагань поїхав до Києва і Москви. Якби мій стан здоров'я дозволяв мені виїхати, я б із задоволенням приєднався до нього", – сказав він.

2 липня 2024 року Орбан приїздив до Києва. На зустрічі з президентом Володимиром Зеленським він заявив, що поважає українську Формулу миру, але вважає її занадто довгою в реалізації. Прем'єр запропонував інший варіант: припинити вогонь для подальших переговорів.

Після цього він вирушив до Москви, де зустрівся із Путіним.

В українському МЗС заявили, що Угорщина не погоджувала та не координувала з Україною поїздку Орбана до Москви.

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