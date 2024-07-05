Столтенберг: Очікую, що Орбан розповість НАТО, про що він спілкувався з росіянами у Москві

Раніше прем'єр Угорщини розповідав союзникам з Альянсу про свої попередні візити до Москви

Єнс Столтенберг (Фото: ЕРА/TERESA SUAREZ)

Генсек НАТО Єнс Столтенберг очікує, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан розповість на саміті Альянсу у Вашингтоні наступного тижня, про що він спілкувався з російськими посадовцями під час візиту до Москви. Про це він заявив на пресконференції у Брюсселі.

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"Я очікую, що коли Віктор Орбан буде у Вашингтоні на саміті НАТО наступного тижня, буде можливість обговорити та відповісти на дискусії, які він мав у Москві. Це те, що відбувається регулярно між членами Альянсу", – сказав Столтенберг.

Генсек НАТО додав, що угорський лідер вже розповідав союзникам по Альянсу про попередні візити до країни-агресора.

Поїздка Орбана до Москви та його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним обурила європейських лідерів. Голова парламенту з питань зовнішньої політики Олександр Мережко заявив LIGA.net, що такі дії Будапешта можуть призвести до позбавлення головування Угорщини у Раді Євросоюзу.

2 липня 2024 року Орбан приїздив до Києва. На зустрічі з президентом Володимиром Зеленським він заявив, що поважає українську Формулу миру, але вважає її занадто довгою в реалізації. Прем'єр запропонував інший варіант: припинити вогонь для подальших переговорів.

Після цього він вирушив у Москву, де зустрівся із Путіним.

В українському МЗС заявили, що Угорщина не погоджувала та не координувала з Україною поїздку Орбана до Москви.

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