Столтенберг: Ожидаю, что Орбан расскажет НАТО, о чем он общался с россиянами в Москве

Ранее премьер Венгрии рассказывал союзникам из Альянса о своих предыдущих визитах в Москву.

Йенс Столтенберг (Фото: ЕРА/TERESA SUAREZ)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что премьер Венгрии Виктор Орбан расскажет на саммите Альянса в Вашингтоне на следующей неделе, о чем он общался с российскими чиновниками во время визита в Москву. Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе.

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"Я ожидаю, что когда Виктор Орбан будет в Вашингтоне на саммите НАТО на следующей неделе, будет возможность обсудить и ответить на дискуссии, которые у него были в Москве. Это то, что происходит регулярно между членами Альянса", – сказал Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что венгерский лидер уже рассказывал союзникам по Альянсу о предыдущих визитах в страну-агрессор.

Поездка Орбана в Москву и их встреча с российским диктатором Владимиром Путиным возмутила европейских лидеров. Глава парламента по вопросам внешней политики Александр Мережко заявил LIGA.net, что такие действия Будапешта могут привести к лишению председательства Венгрии в Совете Евросоюза.

2 июля 2024 года Орбан приезжал в Киев. На встрече с президентом Владимиром Зеленским он заявил, что уважает украинскую Формулу мира, но считает ее слишком длинной в реализации. Премьер предложил другой вариант: прекратить огонь для дальнейших переговоров.

После этого он отправился в Москву, где встретился с Путиным.

В украинском МИД заявили, что Венгрия не согласовывала и не координировала с Украиной поездку Орбана в Москву.

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