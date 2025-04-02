Фицо заявил, что правительство Словакии заинтересовано во встрече с украинскими министрами
Роберт Фицо (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Правительство Словакии заинтересовано в проведении третьей совместной встречи с представителями украинского Кабмина. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, его слова приводит медиа Dennik N.

Словацкий премьер заявил, что готов к телефонному разговору с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

"Мы готовы немедленно", — подчеркнул глава правительства Словакии.

По его словам, встреча может состояться в любом из двух государств вблизи границы. Однако, по словам премьера, темой переговоров могут быть только гражданские проекты, а не оружие.

До этого переговоры правительственных делегаций Украины и Словакии проходили в Михайловцах (Словакия) и украинском Ужгороде.

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