Фицо заявил, что правительство Словакии заинтересовано во встрече с украинскими министрами

Темой переговоров могут быть только гражданские проекты, а не оружие, уточнил Роберт Фицо

Роберт Фицо (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Правительство Словакии заинтересовано в проведении третьей совместной встречи с представителями украинского Кабмина. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, его слова приводит медиа Dennik N.

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Словацкий премьер заявил, что готов к телефонному разговору с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

"Мы готовы немедленно", — подчеркнул глава правительства Словакии.

По его словам, встреча может состояться в любом из двух государств вблизи границы. Однако, по словам премьера, темой переговоров могут быть только гражданские проекты, а не оружие.

До этого переговоры правительственных делегаций Украины и Словакии проходили в Михайловцах (Словакия) и украинском Ужгороде.

7 октября 2024 года Шмыгаль обсудил с Фицо дальнейшее сотрудничество Украины и Словакии в инфраструктурных проектах, экономике и энергетической безопасности.

13 января 2025 года премьер Словакии пригласил Зеленского на переговоры о транзите российского газа недалеко от границы с Украиной. В ответ украинский лидер пригласил премьера в Киев 17 января.