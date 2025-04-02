Фицо заявил, что правительство Словакии заинтересовано во встрече с украинскими министрами
Правительство Словакии заинтересовано в проведении третьей совместной встречи с представителями украинского Кабмина. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, его слова приводит медиа Dennik N.
Словацкий премьер заявил, что готов к телефонному разговору с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.
"Мы готовы немедленно", — подчеркнул глава правительства Словакии.
По его словам, встреча может состояться в любом из двух государств вблизи границы. Однако, по словам премьера, темой переговоров могут быть только гражданские проекты, а не оружие.
До этого переговоры правительственных делегаций Украины и Словакии проходили в Михайловцах (Словакия) и украинском Ужгороде.
- 7 октября 2024 года Шмыгаль обсудил с Фицо дальнейшее сотрудничество Украины и Словакии в инфраструктурных проектах, экономике и энергетической безопасности.
- 13 января 2025 года премьер Словакии пригласил Зеленского на переговоры о транзите российского газа недалеко от границы с Украиной. В ответ украинский лидер пригласил премьера в Киев 17 января.