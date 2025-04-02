Фіцо заявив, що уряд Словаччини зацікавлений у зустрічі з українськими міністрами

Темою переговорів можуть бути лише цивільні проєкти, а не зброя, уточнив Роберт Фіцо

Роберт Фіцо (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Уряд Словаччини зацікавлений у проведенні третьої спільної зустрічі з представниками українського Кабміну. Про це повідомив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, його слова наводить медіа Dennik N.

Словацький прем’єр заявив, що готовий до телефонної розмови з українським колегою Денисом Шмигалем.

"Ми готові негайно", – наголосив очільник уряду Словаччини.

За його словами, зустріч може відбутися в будь-якій з двох держав поблизу кордону. Однак, за словами прем'єра країни, темою переговорів можуть бути лише цивільні проєкти, а не зброя.

До цього переговори урядових делегацій України та Словаччини проходили в Михайловцях (Словаччина) та українському Ужгороді.

7 жовтня 2024 року Шмигаль обговорив з Фіцо подальшу співпрацю України та Словаччини в інфраструктурних проєктах, економіці й енергетичній безпеці.

13 січня 2025 року прем'єр Словаччини запросив Зеленського на переговори про транзит російського газу неподалік кордону з Україною. У відповідь український лідер запросив прем'єра до Києва 17 січня.