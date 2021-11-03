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"Физически не мог, были встречи". В ОП объяснили, почему Зеленский пропустил панель Керри

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2021, 13:15
Михаил Подоляк (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Президент Владимир Зеленский не пришел на панель Климатической конференции ООН в Глазго COP26, которую модерировал спецпредставитель президента США по климату Джон Керри, поскольку в это время проводил встречи на полях мероприятия, в частности с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом заявил в комментарии LIGA.net советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Он объяснил, что на конференции были разные форматы, которые могли проходить параллельно: выступления лидеров (в том числе Зеленского), тематические панели, дебаты, презентации соглашений.

По словам Подоляка, Зеленский "физически не мог" пойти на панель с Керри, поскольку в это время заканчивалась его встреча с Блинкеном и начиналась следующая.

"Протокол заранее сказал модераторам (Керри), что это невозможно. Подобные переносы или отмены выступлений на тематических панелях – частое явление на такого типа мероприятиях", – объяснил Подоляк.

У советника главы ОП нет сомнений, что Керри был надлежаще проинформирован о задержке украинской делегации – и "как опытный дипломат наверняка понял, что речь идет о стандартной накладке".

Однако Подоляк утверждает, что этот инцидент стал примером "типичной пропагандистской теорией заговора", которую вслед за российскими СМИ поддержали в частности "партийные команды" пятого президента Петра Порошенко и лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Советник главы ОП заявил: украинская делегация на 100% воспользовалась возможностью в Глазго донести позицию Украины по вопросам безопасности, обороны и сотрудничеству в Европе, "несмотря на хайп россиян и порошенко-медиа".

Читайте также: Кулеба об истерике росСМИ из-за Зеленского в Глазго: Был очень важный разговор с Блинкеном

Марк Сировой
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