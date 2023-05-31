Фон дер Ляйен просит "тех, кто может", дать Украине дальнобойное оружие

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала к передаче Украине дальнобойного вооружения. Об этом она сказала, выступая на форуме международном форуме по вопросам безопасности Globsec.

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Она подчеркнула, что украинским войскам необходима военная помощь, потому в Еврокомиссии одобрили срочное наращивание производства боеприпасов в Европе.

"И те, кто могут, должны обеспечить Украину дальнобойной артиллерией и вооружением. Это может помочь Украине выровнять на поле боя разрыв в дальности с силами вторжения", – сказала глава Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что "мы можем и мы должны" быть с Украиной столько, сколько потребуется.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что мирные переговоры между Россией и Украиной на равных условиях должны быть отвергнуты.

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