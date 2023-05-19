Не должно быть переговоров Украины с Россией на равных условиях – фон дер Ляйен
19.05.2023, 14:41
Урсула фон дер Ляйен (Фото: ЕРА)
Мирные переговоры между Россией и Украиной на равных условиях должны быть отвергнуты. Об этом на саммите G7 заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
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"Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Украинцы больше всего хотят мира – но, конечно, справедливого мира. Мирные переговоры, отождествляющие агрессора и жертву, должны быть отвергнуты", – сказала она.
Она также призвала предоставить Украине инструменты для "успешной защиты и восстановления полного суверенитета и территориальной целостности". Речь идет как о военной, так и о финансовой поддержке.
- 18 мая 2023 года премьер-министр Японии Кисида сказал, что Зеленский примет участие в саммите G7 только в режиме видеоконференции.
- 17 мая в Белом доме сообщили, что на G7 будут сделаны конкретные шаги по усилению изоляции России и ослаблению ее способности вести войну против Украины.
- 18 мая канцлер Германии Шольц перед саммитом в Хиросиме заявил, что Россия несет угрозу всему миру.
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