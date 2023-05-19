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Не должно быть переговоров Украины с Россией на равных условиях – фон дер Ляйен

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2023, 14:41
Не должно быть переговоров Украины с Россией на равных условиях – фон дер Ляйен - Фото
Урсула фон дер Ляйен (Фото: ЕРА)

Мирные переговоры между Россией и Украиной на равных условиях должны быть отвергнуты. Об этом на саммите G7 заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

"Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Украинцы больше всего хотят мира – но, конечно, справедливого мира. Мирные переговоры, отождествляющие агрессора и жертву, должны быть отвергнуты", – сказала она.

Она также призвала предоставить Украине инструменты для "успешной защиты и восстановления полного суверенитета и территориальной целостности". Речь идет как о военной, так и о финансовой поддержке.

  • 18 мая 2023 года премьер-министр Японии Кисида сказал, что Зеленский примет участие в саммите G7 только в режиме видеоконференции.
  • 17 мая в Белом доме сообщили, что на G7 будут сделаны конкретные шаги по усилению изоляции России и ослаблению ее способности вести войну против Украины.
  • 18 мая канцлер Германии Шольц перед саммитом в Хиросиме заявил, что Россия несет угрозу всему миру.

Читайте также: Главным пунктом повестки дня саммита G7 будет война России против Украины

Милана Головань
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