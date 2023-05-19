Не должно быть переговоров Украины с Россией на равных условиях – фон дер Ляйен

Мирные переговоры между Россией и Украиной на равных условиях должны быть отвергнуты. Об этом на саммите G7 заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Украинцы больше всего хотят мира – но, конечно, справедливого мира. Мирные переговоры, отождествляющие агрессора и жертву, должны быть отвергнуты", – сказала она.

Она также призвала предоставить Украине инструменты для "успешной защиты и восстановления полного суверенитета и территориальной целостности". Речь идет как о военной, так и о финансовой поддержке.

18 мая 2023 года премьер-министр Японии Кисида сказал, что Зеленский примет участие в саммите G7 только в режиме видеоконференции.

17 мая в Белом доме сообщили, что на G7 будут сделаны конкретные шаги по усилению изоляции России и ослаблению ее способности вести войну против Украины.

18 мая канцлер Германии Шольц перед саммитом в Хиросиме заявил, что Россия несет угрозу всему миру.

Читайте также: Главным пунктом повестки дня саммита G7 будет война России против Украины

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.